L’Éducation nationale piratée : 1,22 million d’élèves concernés avec leurs données

Le groupe de hackers ZeroBytes frappe encore en annonçant avoir piraté l’Éducation nationale. Cela a permis d’accéder aux données de 1,22 million d’élèves, à 4,35 millions d’identifiants de personnels et à 602 000 comptes académiques. Dans le détail, il y a 43 Go de données dans 2 500 fichiers et 346 millions de lignes couvrant plus de 20 ans.
Certaines données remontent à 2002 et vont jusqu’à juillet 2026. Voici comment la répartition des 43 Go de données :
La revendication concerne :
Concernant les données d’élèves piratées, on retrouve les noms, prénoms, dates de naissance, adresses postales, adresses e-mails, numéros de téléphone, données scolaires et disciplinaires, affectations, grades, informations administratives, ainsi que des empreintes de mots de passe.
Cela ne s’arrête pas là en réalité, puisqu’il y a également des informations issues de l’annuaire académique fédéré et même des données concernant des élèves en difficulté ou en situation de décrochage.
Il se trouve que le ministère de l’Éducation avait déjà reconnu une intrusion le 31 juillet, tout en restant plutôt vague. Ce fut son troisième piratage depuis le début de 2026. Aujourd’hui, ZeroBytes dévoile tout.
ZeroBytes est le groupe de hackers qui a récemment piraté le fisc, ce qui a un impact sur les impôts et donc les données des Français. Comme nous pouvons le voir, il est toujours actif. Il a d’ailleurs réagi en expliquant qu’il avait été détecté par l’Éducation nationale… sans pour autant que son accès soit coupé. Du coup, il a pu continuer à collecter des données et reste infiltré sur le réseau.
SOURCEFrenchBreaches
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