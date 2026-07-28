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Incendies en Gironde : Orange et Bouygues Telecom offrent 200 Go aux abonnés

3 min.
28 Juil. 2026 • 22:37
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Aussi bien Orange que Bouygues Telecom ont décidé de faire un geste pour leurs abonnés touchés par les incendies en Gironde en leur offrant chacun 200 Go de data.

Bouygues Telecom Orange Logos

Orange et Bouygues Telecom font un geste

Jérôme Hénique, patron d’Orange France, dit vouloir « être au plus près des besoins de nos clients », c’est pour cela que tout abonné domicilié dans les communes évacuées en Gironde et dans les Landes se voit offrir 200 Go d’Internet. Il y a également des options illimitées pour les appels et les SMS. En ce qui concerne les utilisateurs professionnels, ils ont le droit à un accès Internet en illimité.

Bouygues Telecom a décidé de faire le même geste, à savoir 200 Go d’Internet offerts à ses clients de la Gironde et des Landes. Les clients concernés recevront un SMS de confirmation. « Plus que jamais, nos équipes techniques restent mobilisées pour maintenir tous nos services et vous permettre de garder le contact avec vos proches », indique l’opérateur.

Qu’en est-il de Free Mobile et de SFR ? L’opérateur au logo rouge n’annonce rien de particulier pour le moment. Pour sa part, Free Mobile a déployé en urgence une station mobile provisoire de forte capacité afin d’aider les personnes évacuées au Parc des Expos de Bordeaux à rester connectées avec leurs proches.

Starlink veut aussi aider

À noter qu’il y a également Starlink qui souhaite participer. L’entreprise d’Elon Musk, qui propose Internet par satellite, indique être « prête » à proposer une disponibilité gratuite de sa connectivité satellitaire en France pour les smartphones compatibles, à l’instar de ce qu’il y a eu en Espagne, au vu des incendies en Gironde. Mais ce n’est pas disponible en l’état parce qu’il faut une approbation réglementaire des autorités.

Les incendies ont déjà parcouru plus de 116 000 hectares en France cette année, un record selon le Premier ministre Sébastien Lecornu, dont une part importante par le « mégafeu » qui sévit depuis plusieurs jours en Gironde et qui a concerné 42 000 hectares.

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