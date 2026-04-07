TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Free réclame 2,43 milliards d’euros à Orange et Bouygues Telecom pour la subvention des smartphones
Smartphones

Free réclame 2,43 milliards d’euros à Orange et Bouygues Telecom pour la subvention des smartphones

4 min.
7 Avr. 2026 • 18:59
0

Alliés pour racheter SFR, Orange, Free et Bouygues Telecom restent engagés dans une guerre judiciaire sur la subvention des smartphones. Free réclame désormais jusqu’à 2,43 milliards d’euros à ses deux rivaux qu’il accuse de retenir les abonnés avec des téléphones financés sous engagement de deux ans minimum.

Free Logo

D’un côté, Orange, Bouygues Telecom et Free avancent ensemble dans un consortium pour mettre la main sur SFR. De l’autre, Free poursuit séparément Orange et Bouygues Telecom devant les tribunaux et cherche à récupérer entre 1,6 et 2,43 milliards d’euros, révèle L’Informé.

Au cœur du contentieux, l’opérateur de Xavier Niel attaque depuis des années la subvention des smartphones. Free considère que ce modèle, qui permet d’obtenir un appareil neuf à prix réduit en échange d’un forfait mobile avec engagement de deux ans, s’apparente à un crédit à la consommation dissimulé et à une pratique trompeuse. Son argument est aussi commercial : quand un client repart avec un téléphone subventionné, il reste lié à son opérateur plus longtemps et devient plus difficile à conquérir.

Une facture qui grossit à mesure que le contentieux dure

Le dossier le plus avancé concerne Bouygues Telecom. En 2023, la justice a condamné l’opérateur à verser 310 millions d’euros de dommages et intérêts à Free, mais les deux groupes ont fait appel. Bouygues Telecom veut tenter d’annuler la décision, tandis que Free veut obtenir davantage.

Dans cette procédure, Free réclame désormais entre 805 millions et 1,44 milliard d’euros, contre 612 millions d’euros au départ. Face à Orange, aucune décision n’a encore été rendue, mais Free a aussi revu à la hausse son évaluation du préjudice, initialement fixée à 790 millions d’euros.

Cette inflation des montants repose sur deux ressorts. Free a affiné ses calculs au fil du temps. Surtout, les subventions ont continué après 2023, ce qui augmente mécaniquement les dommages qu’il estime avoir subis.

Le groupe s’appuie aussi sur un précédent contre SFR. Free avait attaqué l’opérateur au logo rouge dès 2012 pour la même pratique, avant d’obtenir en 2019 une condamnation de la cour d’appel. Les juges avaient alors estimé que la subvention masque le coût réel du téléphone, peut pousser les consommateurs à dépenser davantage sans en mesurer immédiatement la charge et occulte le taux d’intérêt qui pouvait, dans certains cas, dépasser largement le taux de l’usure de 20,65 %. À l’époque, Free réclamait 98,75 millions d’euros, mais la cour avait demandé les calculs d’un expert.

Un contentieux judiciaire, mais aussi un message concurrentiel

Cette bataille ne sert pas seulement à obtenir des indemnisations. Elle permet aussi à Free d’adresser un signal à l’Autorité de la concurrence au moment où les trois opérateurs cherchent à racheter SFR ensemble. En maintenant un affrontement public et coûteux avec Orange et Bouygues Telecom, Free montre qu’aucune entente ne neutralise leur rivalité.

La confrontation continue d’ailleurs en dehors des tribunaux. La semaine passée, Free Mobile a lancé Free Max, un forfait à 29,90 euros par mois pour accéder à Internet en illimité dans 135 pays. L’opérateur n’a jamais adopté le mobile subventionné, mais il commercialise depuis 2021 Flex, une formule sans engagement qui sépare le forfait mobile de l’acquisition du smartphone via un crédit-bail sur 24 mois.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Orange Bouygues Free SFR Logos Operateurs Business

Rachat de SFR : Orange, Bouygues Telecom et Free font une offre à 17 milliards d’euros

SFR Logo Business

Rachat de SFR : Altice rejette l’offre de 17 milliards d’euros d’Orange, Bouygues Telecom et Free

Bouygues Telecom Orange Free SFR Logos Mobiles / Tablettes

Rachat de SFR : Orange, Bouygues Telecom et Free maintiennent leur offre, malgré le rejet

Bouygues Telecom Orange Free SFR Logos Mobiles / Tablettes

Rachat de SFR : Orange, Bouygues Telecom et Free envisagent un consortium

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Chrome Onglets Verticaux

Google Chrome ajoute les onglets verticaux et un mode Lecture amélioré

7 Avr. 2026 • 19:55
0 Logiciels

Google annonce l’ajout d’une nouveauté attendue depuis un moment sur Chrome : les onglets verticaux. D’autres navigateurs, comme...

ESPN Disney Plus

ESPN débarque sur Disney+ en Europe pour le sport

7 Avr. 2026 • 18:10
0 Internet

Disney déploie ESPN sur Disney+ dans 53 pays et territoires d’Europe et d’Asie-Pacifique, portant la distribution de la chaîne...

star-sdss-j0915-7334

Une étoile presque « intacte » depuis l’aube cosmique offre un aperçu des toutes premières générations stellaires

7 Avr. 2026 • 18:00
0 Science

Les astronomes viennent d’identifier ce qui ressemble de plus près, à ce jour, à un vestige des tous débuts de...

the-7th-guest-remake

The 7th Guest Remake : Vertigo Games offre la version classique aux joueurs possédant la version VR (et inversement)

7 Avr. 2026 • 16:45
0 Jeux vidéo

Merci du cadeau : Vertigo Games mise sur une stratégie commerciale particulièrement habile pour relancer le jeu VR The 7th Guest. Le studio...

Manette Xbox Series X Prise en Main

Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en avril 2026 (dont Call of Duty: Modern Warfare)

7 Avr. 2026 • 15:49
0 Jeux vidéo

Microsoft présente les jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en avril 2026. Il y a 17 titres, soit neuf de plus qu’en mars. Call of Duty:...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Le MacBook Neo est un succès et crée un casse-tête pour Apple

Le MacBook Neo est un succès et crée un casse-tête pour Apple

7 Apr. 2026 • 18:27

image de l'article Le flop du Vision Pro dans les Apple Store expliqué

Le flop du Vision Pro dans les Apple Store expliqué

7 Apr. 2026 • 17:22

image de l'article L’iPhone pliable aurait pour nom « iPhone Ultra » et non iPhone Fold

L’iPhone pliable aurait pour nom « iPhone Ultra » et non iPhone Fold

7 Apr. 2026 • 16:28

image de l'article Apple Arcade va ajouter ces 4 jeux en mai

Apple Arcade va ajouter ces 4 jeux en mai

7 Apr. 2026 • 16:14

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site