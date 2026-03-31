Free lance le Forfait Free Max, une offre mobile avec Internet illimité en France et dans plus de 135 destinations

Free a annoncé, mardi 31 mars 2026 à Paris, le lancement du Forfait Free Max, une nouvelle offre mobile sans engagement qui inclut, selon l’opérateur, Internet illimité en France ainsi que de l’Internet mobile illimité dans plus de 135 destinations à l’international. Le forfait est affiché à 29,99 euros par mois, ou 19,99 euros par mois pour les abonnés Freebox, dans la limite de quatre lignes via l’avantage Free Family.

Avec cette annonce, Free vise à répondre à deux usages devenus centraux sur le marché mobile : la consommation de données en France, où le smartphone sert de plus en plus de point d’accès principal à Internet, et les besoins des voyageurs, souvent confrontés aux limites de data en itinérance ou à la crainte du hors-forfait.

Un forfait pensé pour les gros usages de data en France

Dans l’Hexagone, le Forfait Free Max inclut un accès à la 5G et à la 5G+, sous réserve de couverture et d’un smartphone compatible. Free présente cette offre comme la première formule sans engagement ouverte au grand public à intégrer un accès Internet mobile illimité en France sur ce positionnement tarifaire. Cette affirmation émane toutefois de l’opérateur et n’a pas été documentée de manière indépendante dans son communiqué.

Au-delà de la data, le forfait comprend aussi les appels illimités depuis la France métropolitaine vers les mobiles de France, des États-Unis, du Canada, de Chine et des DOM, ainsi que vers les fixes de France et de 100 destinations. S’ajoutent les appels illimités depuis la France vers les mobiles d’Europe, de Suisse et d’Andorre. Les SMS et MMS illimités sont également inclus en France métropolitaine, ainsi que vers l’Europe, la Suisse, Andorre et les DOM.

Sur le marché français, cette proposition s’adresse avant tout aux utilisateurs qui consomment beaucoup de vidéo, de musique en streaming, de réseaux sociaux, de jeux mobiles ou de partage de connexion, même si l’opérateur précise dans ses conditions que l’usage doit rester strictement privé et personnel et se faire via un terminal mobile. En pratique, cela signifie que le terme “illimité” s’inscrit dans un cadre contractuel précis, avec une notion d’usage raisonnable, notamment à l’étranger.

Une dimension internationale mise en avant

Le principal argument de Free porte sur l’itinérance. Le Forfait Free Max inclut, d’après l’entreprise, de l’Internet mobile illimité en 4G ou en 5G dans plus de 135 destinations. La liste communiquée couvre l’Europe, les DOM, mais aussi plusieurs pays d’Afrique du Nord, d’Asie, d’Amérique et du Moyen-Orient, parmi lesquels les États-Unis, le Canada, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, les Émirats arabes unis, le Japon, la Thaïlande, l’Indonésie, l’Inde, l’Australie, le Mexique ou encore le Brésil.

Free met également en avant un fonctionnement harmonisé en Europe. L’opérateur affirme proposer un forfait “100 % européen” avec Internet mobile, voix, SMS et MMS illimités dans les pays européens couverts par l’offre. Concrètement, l’abonné peut, selon Free, utiliser son mobile dans un pays européen pour naviguer sur Internet, appeler localement, joindre la France ou contacter un autre pays d’Europe, sans surcoût hors conditions d’usage prévues au contrat.

Dans son communiqué, Xavier Niel, fondateur de Free, explique que l’opérateur a voulu répondre aux remarques récurrentes des abonnés sur les volumes de data jugés insuffisants en cours de mois et à l’étranger. Il présente ainsi cette nouvelle offre comme une réponse directe à ces usages, avec une logique de data illimitée dans un grand nombre de pays.

Ce positionnement répond à une évolution nette du marché. Les forfaits haut de gamme des opérateurs incluent déjà de larges enveloppes de données, ainsi que des options de roaming plus ou moins étendues. La différence ici tient surtout à la volonté de Free d’effacer la logique de quota, au moins dans sa communication commerciale, aussi bien en France qu’à l’étranger.

Prix, services inclus et version professionnelle

Le Forfait Free Max est proposé à 29,99 euros par mois. Les clients Freebox et Box 5G peuvent bénéficier d’un tarif ramené à 19,99 euros par mois. Comme les autres offres mobiles de la marque, le forfait est sans engagement. La carte SIM ou eSIM reste facturée 10 euros.

L’offre inclut aussi plusieurs services annexes. Free cite notamment l’option eSIM Watch, utilisable en France et à l’étranger avec une montre compatible, l’application Free TV, disponible en France et dans l’Union européenne, ainsi que Free mVPN, un service réservé à un usage depuis la France sur le réseau mobile de l’opérateur. Ces éléments visent à renforcer l’intérêt du forfait pour les utilisateurs déjà installés dans l’écosystème Free.

Une déclinaison destinée aux entreprises a également été annoncée sous le nom Free Pro Max. Elle reprend le principe de l’offre grand public avec un tarif de 29,99 euros HT par mois, là aussi sans engagement. Free cible ici les professionnels amenés à se déplacer régulièrement et à utiliser leur smartphone comme outil de travail principal en mobilité.

Disponibilité immédiate et migration sans frais

Le Forfait Free Max est disponible dès aujourd’hui pour les nouveaux abonnés sur le site de Free, en boutique et par téléphone. Les clients mobiles Free existants peuvent, de leur côté, migrer sans frais vers cette nouvelle formule depuis leur espace abonné ou via l’application de l’opérateur.

Pour les entreprises, le Forfait Free Pro Max est également annoncé comme disponible immédiatement sur le site de Free Pro, par téléphone ou via les équipes commerciales. Les clients professionnels déjà abonnés peuvent eux aussi effectuer une migration sans frais depuis leur espace client.

Un positionnement premium sur un marché déjà très concurrentiel

Avec cette offre, Free cherche à renforcer sa présence sur le segment des forfaits mobiles les plus complets. Le marché français compte déjà plusieurs formules riches en data, souvent associées à la 5G, aux communications internationales et à des services additionnels. En mettant l’accent sur l’absence de plafond de données, l’opérateur tente de se distinguer auprès d’un public bien identifié : les gros consommateurs de contenu mobile, les utilisateurs qui travaillent souvent en déplacement et les voyageurs réguliers.

Cette orientation peut aussi séduire les foyers déjà clients chez Free, notamment grâce au tarif préférentiel réservé aux abonnés Freebox. Pour cette catégorie d’utilisateurs, l’enjeu est moins de réduire la facture au strict minimum que de simplifier l’usage au quotidien avec un forfait unique couvrant la majorité des besoins en France et lors des déplacements à l’étranger.

Reste toutefois à observer comment cette offre sera perçue dans la durée, en particulier sur les questions de couverture, de qualité de service et de conditions d’usage en itinérance. Sur le papier, Free avance une formule particulièrement large pour un forfait sans engagement. Dans les faits, son intérêt dépendra du profil de chaque utilisateur, de ses destinations habituelles et de l’importance qu’il accorde à la consommation de données mobiles sans contrainte apparente.