Smartphones

Free Mobile : le forfait à 2 € passe aux appels illimités et 1 Go d’Internet

2 min.
29 Jan. 2026 • 22:00
0

Free Mobile a décidé d’améliorer son célèbre forfait à 2 euros par mois, en proposant désormais les appels illimités et un quota Internet de 1 Go. L’opérateur met désormais en avant cette offre et garde malgré tout l’ancienne.

Free Forfait 2 Euros Deux Heures Appels 1 Go

Du mieux pour le forfait à 2 euros de Free Mobile

Jusqu’à présent, Free Mobile proposait son forfait à 2 euros par mois avec deux heures d’appels et seulement 50 Mo pour Internet. Autant dire que les 50 Mo étaient réellement là pour dépanner et rien de plus. Il y avait aussi les SMS et MMS en illimité. C’est toujours le cas avec l’offre améliorée.

Il faut savoir que Free Mobile proposait un Booster pour avoir les appels en illimités et 1 Go pour Internet. Mais ce booster est maintenant gratuit, et ce depuis peu. D’ailleurs, le Booster est sélectionné par défaut à partir de maintenant au moment de prendre le forfait. Ceux qui le souhaitent peuvent choisir manuellement l’ancien forfait avec deux heures d’appels et 50 Mo d’Internet, mais il n’y a aucun intérêt étant donné que le prix est le même dans les deux cas. Sinon, il y a le Booster à 3,99 euros par mois qui propose d’avoir 5 Go pour Internet.

SFR RED propose déjà un forfait à 1,99 euro incluant les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 1 Go. Du côté de Bouygues Telecom avec B&You, le forfait à 2 euros comprend aussi 1 Go pour Internet, mais il y a toujours deux heures pour les appels. C’est la même chose du côté de Sosh.

