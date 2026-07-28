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WhatsApp Web ajoute les appels audio et vidéo avec d’autres nouveautés

3 min.
28 Juil. 2026 • 19:12
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WhatsApp annonce l’arrivée de plusieurs nouveautés sur sa version Web, notamment les appels audio et vidéo. On retrouve également le transfert d’appel, un service de salle d’attente, QuickHD et la suppression du bruit.

WhatsApp Web Appels

Les appels audio et vidéo pour WhatsApp Web

Vous pouvez désormais passer et recevoir des appels audio et vidéo, individuels ou en groupe, directement sur WhatsApp Web. Aucun téléchargement d’application n’est requis : il suffit d’utiliser votre navigateur Web. Vous aurez accès aux fonctionnalités disponibles sur vos autres appareils, y compris le partage d’écran, les réactions et un onglet Appels dédié avec votre historique complet des appels et vos favoris.

Il est bon de préciser que vos appels sur le Web sont chiffrés de bout en bout, sans limite de temps ni frais. Vous bénéficiez de la même expérience que sur l’application mobile WhatsApp.

D’autres nouveautés sont disponibles

En outre, WhatsApp Web gagne le transfert d’appel. Transférez un appel de groupe actif d’un appareil à un autre sans raccrocher. Lorsque vous initiez un appel sur votre appareil mobile ou votre tablette alors que vous êtes en déplacement, vous pouvez le transférer en toute simplicité vers WhatsApp Web ou l’application sur ordinateur une fois chez vous pour collaborer sur un plus grand écran, et vice versa.

Une autre nouveauté est une salle d’attente virtuelle. Pour avoir plus de contrôle sur les personnes qui rejoignent vos appels de groupe et à quel moment, WhatsApp lance la salle d’attente. Lorsque vous créez un lien d’appel WhatsApp en activant l’option « Approbation nécessaire pour rejoindre l’appel », les personnes qui souhaitent participer seront redirigées vers une salle d’attente le temps que vous les autorisiez à rejoindre l’appel.

Aussi, il y a maintenant QuickHD. Grâce à QuickHD, vous pouvez désormais profiter d’une vidéo haute définition dès les premières secondes de l’appel.

Enfin, WhatsApp annonce un système de suppression de bruit pour éliminer les bruits de fond autour de vous afin que votre voix soit clairement audible par la personne que vous appelez, même dans des environnements bruyants ou chargés. Vous pouvez la gérer à tout moment dans vos paramètres d’appel.

Ces fonctionnalités sont déployées progressivement sur WhatsApp Web et seront bientôt disponibles pour tout le monde.

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