WhatsApp sur le Web ajoute les appels audio et vidéo

WhatsApp commence à activer les appels audio et vidéo sur sa version Web, ce qui permet d’appeler depuis un navigateur sans installer l’application pour ordinateur. C’est pour l’instant disponible pour les utilisateurs participant au programme de bêta. Le déploiement s’élargira dans les prochaines semaines à tous les utilisateurs, tandis que les appels de groupe restent en développement.

WhatsApp Web se met aux appels

Comme l’explique WABetaInfo, la nouveauté arrive par étapes avec une priorité donnée aux conversations individuelles. Les testeurs du programme bêta voient apparaître la possibilité d’appeler une autre personne, alors que la version Web pour les appels de groupe n’est pas encore prête.

Ce chantier ne sort pas de nulle part : la fonctionnalité est en développement depuis environ un an. WhatsApp a affiné l’expérience pour se rapprocher de ce que proposent déjà ses applications pour smartphone et ordinateur.

L’intérêt immédiat est de proposer les appels audio et vidéo à ceux qui utilisent principalement WhatsApp via un navigateur. Le fonctionnement est très simple : il suffit d’ouvrir une discussion et de cliquer sur le bouton d’appel pour lancer une communication audio ou vidéo.

Les appels effectués depuis WhatsApp sur le Web sont chiffrés de bout en bout, avec une implémentation basée sur le protocole de Signal. C’est la même chose au niveau de l’application mobile et celle sur ordinateur.

Le déploiement initial est réservé aux inscrits au programme bêta de WhatsApp Web. La messagerie prévoit toutefois d’étendre l’accès au-delà de la bêta, en rendant la fonctionnalité disponible à davantage d’utilisateurs au fil des prochaines semaines.

Appels de groupe : il faut encore attendre

Meta s’est préparé à proposer les appels vocaux et vidéo aux discussions de groupe sur WhatsApp depuis le Web, une capacité jusque-là cantonnée aux applications mobile et ordinateur. Mais à ce stade, cette partie reste en cours de développement et aucun calendrier n’est donné.

Quand les appels de groupe arriveront sur WhatsApp depuis le Web, il y aura le support de plusieurs éléments : jusqu’à 32 participants, des liens d’appel et des appels planifiés, en plus de l’audio et de la vidéo.