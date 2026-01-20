TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet WhatsApp Web prépare le support des appels pour les groupes
Internet

WhatsApp Web prépare le support des appels pour les groupes

2 min.
20 Jan. 2026 • 9:20
0

Meta travaille activement sur l’intégration des appels de groupe audio et vidéo directement dans la version Web de WhatsApp, une fonctionnalité actuellement classée comme étant en cours de développement. Cette nouveauté vise à offrir une parité totale avec l’application mobile et celle sur ordinateur, permettant aux utilisateurs de rejoindre des conférences à plusieurs quel que soit l’appareil utilisé.

WhatsApp Web Appels Groupe

Bien que cette option ne soit pas encore disponible pour tous les bêta testeurs, une capture d’écran de WABetaInfo confirme que WhatsApp explore l’implémentation d’appels lancés directement depuis la version Web. Cette avancée s’avère particulièrement stratégique pour l’utilisation sur des ordinateurs partagés ou professionnels, où les utilisateurs ne disposent pas toujours des autorisations administratives nécessaires pour installer des logiciels tiers.

Si la messagerie avait déjà partiellement annoncé cette fonctionnalité l’année dernière, le support des groupes n’en était alors qu’à un stade embryonnaire. Désormais, WhatsApp améliore la fonctionnalité d’appel de base pour la rendre pleinement compatible avec les discussions de groupe, garantissant que personne ne soit exclu d’une réunion virtuelle faute d’avoir l’application installée.

Jusqu’à 32 participants et de nouvelles options de planification

La mise à jour de WhatsApp Web ambitionne de supporter à terme jusqu’à 32 participants simultanés dans les appels de groupe. Toutefois, il est possible que WhatsApp déploie initialement une limite inférieure, fixée à 8 ou 16 utilisateurs, le temps d’affiner la stabilité du service avant un lancement à plus grande échelle.

En parallèle, l’équipe travaille sur une suite d’outils complémentaires pour enrichir l’expérience Web. Ces ajouts futurs incluent le support des notifications pour les appels entrants, la création de liens d’appel partageables, ainsi que la possibilité de programmer des appels avec un nom et une description spécifiques. Ces fonctions restent pour l’instant en développement et pourraient être déployées dans une phase ultérieure.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

whatsapp Internet

WhatsApp sur le Web va proposer les appels audio et vidéo

WhatsApp Icone Logo Internet

WhatsApp atteint le cap des 3 milliards d’utilisateurs

WhatsApp Icone Logo Internet

La Russie restreint partiellement WhatsApp et Telegram

WhatsApp Icone Logo Internet

WhatsApp va proposer d’interagir avec l’IA de manière plus sûre

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Gladys West

Gladys West, mathématicienne pionnière du GPS, s’est éteinte à 95 ans

20 Jan. 2026 • 10:21
0 Science

Comme (trop) souvent, une femme aux contributions scientifiques importantes ne sera connue du grand public qu’à l’heure de sa mort : la...

Asus Zenfone 12 Ultra

Asus arrête les smartphones, préférant miser sur l’IA

19 Jan. 2026 • 22:40
0 Mobiles / Tablettes

Asus opère un virage stratégique majeur en mettant en pause la conception de nouveaux smartphones, confirmant ainsi les rumeurs qui...

Xbox Jeux Cloud TV Console

Le Xbox Cloud Gaming gratuit (mais avec publicités) est en approche

19 Jan. 2026 • 20:59
0 Jeux vidéo

Microsoft va rendre gratuit l’accès au Xbox Cloud Gaming pour les joueurs ne possédant pas d’abonnement Game Pass, avec la mise...

Urssaf Logo

Urssaf : un piratage entraîne le vol de données de 12 millions de salariés

19 Jan. 2026 • 20:33
4 Internet

L’Urssaf révèle qu’un accès frauduleux à son système informatique a permis la consultation et...

Dojo

Tesla relance Dojo, le supercalculateur « maison » dédié à l’IA

19 Jan. 2026 • 20:02
0 Matériel

Après une pause en 2025 (qui ressemblait à un arrêt pur et simple du projet), Tesla prévoit de remettre en chantier Dojo, son...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Aidé par les iPhone 17, Apple devient le premier vendeur de smartphones en Chine

Aidé par les iPhone 17, Apple devient le premier vendeur de smartphones en Chine

20 Jan. 2026 • 10:00

image de l'article Final Cut Pro et Logic Pro : l’essai gratuit de 90 jours d’Apple va disparaître

Final Cut Pro et Logic Pro : l’essai gratuit de 90 jours d’Apple va disparaître

20 Jan. 2026 • 9:02

image de l'article iPhone 18, 18 Pro et Fold : 12 Go de RAM pour toute la gamme

iPhone 18, 18 Pro et Fold : 12 Go de RAM pour toute la gamme

19 Jan. 2026 • 20:14

image de l'article iPhone 18 Pro : écran LTPO+ et Face ID sous l’écran au programme

iPhone 18 Pro : écran LTPO+ et Face ID sous l’écran au programme

19 Jan. 2026 • 19:14

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site