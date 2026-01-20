WhatsApp Web prépare le support des appels pour les groupes

Meta travaille activement sur l’intégration des appels de groupe audio et vidéo directement dans la version Web de WhatsApp, une fonctionnalité actuellement classée comme étant en cours de développement. Cette nouveauté vise à offrir une parité totale avec l’application mobile et celle sur ordinateur, permettant aux utilisateurs de rejoindre des conférences à plusieurs quel que soit l’appareil utilisé.

Bien que cette option ne soit pas encore disponible pour tous les bêta testeurs, une capture d’écran de WABetaInfo confirme que WhatsApp explore l’implémentation d’appels lancés directement depuis la version Web. Cette avancée s’avère particulièrement stratégique pour l’utilisation sur des ordinateurs partagés ou professionnels, où les utilisateurs ne disposent pas toujours des autorisations administratives nécessaires pour installer des logiciels tiers.

Si la messagerie avait déjà partiellement annoncé cette fonctionnalité l’année dernière, le support des groupes n’en était alors qu’à un stade embryonnaire. Désormais, WhatsApp améliore la fonctionnalité d’appel de base pour la rendre pleinement compatible avec les discussions de groupe, garantissant que personne ne soit exclu d’une réunion virtuelle faute d’avoir l’application installée.

Jusqu’à 32 participants et de nouvelles options de planification

La mise à jour de WhatsApp Web ambitionne de supporter à terme jusqu’à 32 participants simultanés dans les appels de groupe. Toutefois, il est possible que WhatsApp déploie initialement une limite inférieure, fixée à 8 ou 16 utilisateurs, le temps d’affiner la stabilité du service avant un lancement à plus grande échelle.

En parallèle, l’équipe travaille sur une suite d’outils complémentaires pour enrichir l’expérience Web. Ces ajouts futurs incluent le support des notifications pour les appels entrants, la création de liens d’appel partageables, ainsi que la possibilité de programmer des appels avec un nom et une description spécifiques. Ces fonctions restent pour l’instant en développement et pourraient être déployées dans une phase ultérieure.