WhatsApp sur le Web va proposer les appels audio et vidéo

WhatsApp sur le Web va prochainement s’améliorer pour les utilisateurs avec la possibilité de passer des appels audio et vidéo. Pour l’instant, cette fonctionnalité nécessite de passer par l’application de la messagerie de Meta, que ce soit sur iOS ou Android sur mobile, ou bien sur Windows ou Mac sur ordinateur.

WABetainfo a repéré des changements qui sont actuellement en test au niveau de WhatsApp sur le Web. Deux nouveaux boutons font leur apparition, le premier permettant d’effectuer un appel vidéo et le second donnant la possibilité d’effectuer un appel audio.

La première fois que vous tenterez de faire un appel sur WhatsApp depuis le la version Web, vous devrez accorder des autorisations pour le micro et la webcam en ce qui concerne le navigateur Internet. La messagerie conservera ces autorisations tant que vous utiliserez le même navigateur et que vous ne supprimerez pas les cookies et les données du site. Sinon, vous pourrez également accorder des autorisations à chaque visite.

Cette nouveauté sera donc intéressante pour tous ceux qui préfèrent utiliser la version Web plutôt que l’application, que ce soit l’application mobile ou celle pour ordinateur.

Il reste toutefois une information inconnue pour le moment : la date de disponibilité. C’est actuellement en test avec certaines personnes, mais WhatsApp ne communique pas encore la disponibilité pour l’ensemble des utilisateurs. On peut imaginer que ce sera d’ici les prochaines semaines.