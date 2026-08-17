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KultureGeek Jeux vidéo PlayStation 6 : quand sortira la PS6 ? Même Sony ne le sait pas
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PlayStation 6 : quand sortira la PS6 ? Même Sony ne le sait pas

3 min.
17 Août. 2026 • 18:18
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Sony n’a toujours pas fixé de date interne pour la sortie de la PlayStation 6, freinée par une pénurie de composants (dont la RAM) qui touche directement la fabrication de ses consoles. La patron de Sony, Hiroki Totoki, prévient que le prix de la mémoire devrait rester très élevé jusqu’à l’exercice fiscal 2027, compliquant davantage toute projection de calendrier.

PlayStation 5 PS5 Logo

Une pénurie de composants qui retarde la PS6

Hiroki Totoki a confirmé publiquement que certains composants sont directement concernés par cette pénurie, une reconnaissance qui explique pourquoi l’entreprise refuse pour l’instant de s’engager sur un calendrier précis. D’ailleurs, le patron de Sony a fait savoir au Wall Street Journal qu’il n’a pas fixé de date de sortie pour la PS6. Cette prudence tranche avec les habitudes de communication de Sony sur ses futures consoles, généralement plus promptes à distiller des indices sur leurs échéances.

Le dirigeant a détaillé les raisons de cette incertitude dès le mois de mai, en expliquant vouloir observer attentivement l’évolution de la situation avant de s’engager. Il avait alors précisé que le prix de la RAM devrait rester très élevé durant l’exercice fiscal 2027, ajoutant que l’entreprise devait réfléchir soigneusement à la conduite à tenir face à ce contexte de marché tendu. Cette déclaration situe la pénurie de composants comme l’élément central qui conditionne désormais tout le calendrier de la PS6..

Face à cette incertitude, Sony réoriente une partie de sa stratégie autour de trois axes distincts qui ne dépendent pas directement de la disponibilité des composants :

  • La fin des jeux PlayStation physiques dès 2028, une transition déjà amorcée depuis plusieurs années
  • Le renforcement des abonnements comme source de revenus récurrents, moins exposée aux aléas de production matérielle
  • La promotion de jeux cross-gen, compatibles à la fois avec le parc actuel et les futures consoles, pour lisser la transition auprès des joueurs.

Cette réorientation stratégique permet à Sony de continuer à générer des revenus sans attendre la résolution complète de la crise des composants. En misant sur les abonnements et la dématérialisation plutôt que sur un calendrier matériel qu’elle ne maîtrise pas encore, l’entreprise se donne une marge de manœuvre financière en attendant de pouvoir enfin fixer une date pour la PlayStation 6

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