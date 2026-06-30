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PlayStation 6 : Sony suggère une PS6 portable pour aller « au-delà du salon »

5 min.
30 Juin. 2026 • 16:13
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Hideaki Nishino, PDG de Sony Interactive Entertainment, esquisse une PlayStation 6 capable de dépasser l’usage classique du salon. Cette prise de parole relance les spéculations sur une PS6 hybride ou sur le retour d’une machine portable, au moment où Sony mise aussi sur le cloud gaming pour contourner la hausse du coût de la RAM.

PlayStation 5 PS5 Logo

Hideaki Nishino explique que la future console doit proposer « une expérience dont on peut profiter naturellement au-delà du salon ». Cette orientation nourrit immédiatement l’hypothèse d’une PS6 plus mobile, à mi-chemin entre console de salon et appareil nomade, dans la lignée de la Nintendo Switch ou d’un duo console-portable.

La PS5 a été lancée en 2020 et les cycles historiques de Sony s’étendent souvent sur 6 à 7 ans. La PlayStation 6 pourrait donc arriver en 2026 ou 2027, mais la pénurie de RAM fait aussi circuler l’hypothèse d’un report vers 2028 ou 2029. Dans ce contexte, la manière dont Sony redéfinit les usages compte presque autant que le calendrier.

Sony ne veut pas d’une PS6 uniquement dans le salon

Hideaki Nishino assume ce repositionnement. Lors d’une série de questions-réponses avec des investisseurs, il a déclaré : « PlayStation a longtemps été fortement associée à l’idée de jouer dans le salon. Cependant, ces dernières années, davantage d’utilisateurs à l’échelle mondiale utilisent des moniteurs personnels. En réponse, nous vendons des périphériques comme des moniteurs et des enceintes afin de rompre avec la perception figée selon laquelle PlayStation égale le salon et d’élargir les scénarios d’usage ».

Le PDG de Sony Interactive Entertainment va plus loin au sujet de la PlayStation 6, bien qu’il n’évoque pas son nom. « Pour la plateforme de nouvelle génération, au lieu de simplement servir d’alternative aux PC, nous visons à offrir une valeur propre à PlayStation. Cela inclut non seulement des avancées technologiques, mais aussi un élargissement des styles d’utilisation, permettant une expérience dont on peut profiter naturellement au-delà du salon ». Cette dernière phrase confirme que Sony cherche à étendre les usages sans calquer sa stratégie sur celle du PC.

PlayStation Portal Accueil

Le vocabulaire choisi alimente donc les rumeurs les plus persistantes. Une PS6 hybride, capable de basculer du téléviseur à un écran personnel, devient un scénario crédible. Une autre piste reste ouverte : une console principale associée à une portable dédiée, dans l’esprit de ce que Sony a déjà amorcé avec le PlayStation Portal.

Le cloud devient un levier face à la pénurie de RAM

Sony appuie déjà cette transition avec son service de cloud gaming, lancé en 2013. Hideaki Nishino rappelle la priorité du groupe : « En ce qui concerne le cloud gaming, notre priorité depuis le lancement du service en 2013 a été de garantir une expérience utilisateur de haute qualité dès la première utilisation car les performances dépendent fortement des conditions réseau et une mauvaise qualité peut rapidement éroder la confiance ». Cette prudence reste centrale dans la stratégie de PlayStation.

Le dirigeant écarte aussi une expansion rapide. « Comme il est difficile d’offrir une expérience de qualité suffisante via les commandes tactiles d’un smartphone ou le clavier et la souris d’un PC, notre stratégie cloud n’est pas de nous étendre rapidement aux smartphones et aux PC, mais plutôt de nous concentrer sur les environnements où la qualité peut être assurée ». Sony privilégie donc les usages contrôlés, avec une manette et un écran.

Le PlayStation Portal sert déjà de démonstrateur. Hideaki Nishino souligne : « Même si nous ne communiquons pas de chiffres de ventes unitaires, PS Portal a connu une forte demande en Amérique du Nord, en Europe et au Japon, avec des serveurs atteignant leur capacité maximale pendant la dernière saison des fêtes. Le streaming en cloud nécessite également très peu de mémoire, ce qui en fait un appareil léger à bas coût de plus en plus attractif dans le contexte actuel de hausse des prix de la mémoire ». La remarque pèse lourd à l’heure où la flambée de la RAM perturbe toute l’industrie.

Cette vision dessine une PS6 moins dépendante du salon et plus souple dans ses formats. Sony ne confirme ni une console hybride ni une portable dédiée, mais le groupe prépare déjà un écosystème où matériel, cloud et mobilité se rejoignent.

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