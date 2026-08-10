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The Witcher : la cinquième et dernière saison de la série Netflix serait repoussée à 2027

2 min.
10 Août. 2026 • 9:45
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Les fans de The Witcher devront vraisemblablement patienter plus longtemps que prévu pour découvrir la conclusion de la série. Alors que Netflix avait précédemment placé la cinquième saison parmi ses productions les plus attendues de 2026, celle-ci aurait désormais été repoussée à 2027. La plateforme n’a toutefois pas encore annoncé officiellement cette nouvelle fenêtre de diffusion.

La dernière saison disparaît du calendrier 2026 de Netflix

Le changement a été remarqué après la disparition de The Witcher des documents promotionnels et du centre média de Netflix consacrés aux sorties de 2026. Selon le site What’s on Netflix, la saison finale est maintenant programmée pour 2027, sans autre précision sur la date.

The Witcher Saison 4 Liam Hemsworth Geralt de Riv

Netflix avait pourtant confirmé dès 2024 que The Witcher s’arrêterait avec sa saison 5. Celle-ci a été tournée dans la foulée de la quatrième saison, la production étant achevée fin 2025. Le retard pourrait donc essentiellement concerner la postproduction, les nombreux effets visuels et surtout la stratégie de programmation du service.

Liam Hemsworth terminera l’histoire de Geralt

La cinquième saison constituera le deuxième chapitre avec Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv. L’acteur a succédé à Henry Cavill après trois saisons, un changement majeur qui avait suscité de nombreuses réactions parmi les fans.

La saison 4 avait introduit ce nouveau Geralt aux côtés d’Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey et Laurence Fishburne. La dernière saison doit désormais conclure les parcours de Geralt, Yennefer et Ciri.

Netflix pourrait vouloir transformer le final en événement

Aucune raison officielle n’a été communiquée pour ce report. Netflix dispose déjà d’un calendrier 2026 particulièrement chargé en grandes séries et pourrait préférer offrir davantage d’espace promotionnel au final de The Witcher. Après un tournage terminé depuis plusieurs mois, l’attente jusqu’en 2027 laisse en tout cas penser que cette ultime saison sera traitée comme un véritable événement.

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