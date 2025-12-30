Stranger Things saison 5 : voici la bande-annonce pour le dernier épisode de la série

Stranger Things se termine cette semaine et Netflix vient de diffuser la bande-annonce pour le dernier épisode de la saison 5. Celui-ci sera disponible le 1er janvier à 2 heures du matin sur la plateforme de streaming.

C’est la fin pour Stranger Things

La bande-annonce se focalise tout particulièrement sur le personnage de Onze (Eleven), jouée par Millie Bobby Brown. Elle a été le personnage principal pendant les précédentes saisons, mais se veut en retrait dans la saison 5. Cela va visiblement changer avec le dernier épisode.

C’est Jim Hopper qui parle à Onze dans le trailer, il dit :

Il faut que tu te battes une dernière fois. La vie a été tellement injuste avec toi. On t’a volé ton enfance. Tu as été agressée, manipulée par des personnes terribles. Mais tu ne l’as jamais laissé te briser. Il faut que tu te battes pour les jours heureux qui t’attendent. Pour un monde au-delà d’Hawkins. Finissons-en, ma grande.

On a également le droit à plusieurs images venant des premières saisons, ainsi que de nouvelles, dont Dustin qui hurle, comme s’il venait d’assister à la mort de quelqu’un.

Il faut savoir que cet épisode final peut en réalité être comparé à un film. En effet, sa durée est de 2 heures et 5 minutes.

Comme dit précédemment, l’épisode final de Stranger Things sera disponible sur Netflix le 1er janvier à 2 heures du matin. Il viendra boucler la série qui a fait ses débuts en juillet 2016. Il s’agit à ce jour de l’un des programmes les plus populaires de Netflix.