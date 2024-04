The Witcher : la série de Netflix se terminera avec la saison 5

C’est désormais acté : la série The Witcher sur Netflix aura le droit à une saison 5 et celle-ci sera la dernière. Le tournage de la saison 4 a d’ailleurs commencé..

Un élément plus que notable pour la saison 4 concerne le casting, puisque Liam Hemsworth va remplacer Henry Cavill dans le rôle principal, à savoir Geralt de Riv. Netflix a annoncé en octobre 2022 qu’Henry Cavill quitterait la série après la troisième saison, qui a été diffusée à l’été 2023 en deux parties.

« Mon voyage en tant que Geralt de Riv a été rempli de monstres et d’aventures, et hélas, je vais déposer mon médaillon et mes épées pour la saison 4 », avait déclaré Henry Cavill lorsque lui et Liam Hemsworth ont partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux il y a deux ans. « À ma place, le fantastique M. Liam Hemsworth reprendra le manteau du Loup Blanc. Comme pour les plus grands personnages littéraires, je passe le flambeau avec respect pour le temps passé à incarner Geralt et avec l’enthousiasme de voir Liam s’emparer de cet homme des plus fascinants et des plus nuancés. Liam, mon bon monsieur, ce personnage a une profondeur merveilleuse — amuse-toi et à voir ce que tu peux trouver ».

Aujourd’hui, Netflix a publié une courte vidéo de la lecture du scénario de la saison 4, qui comprend Liam Hemsworth et d’autres membres du casting, dont Anya Chalotra dans le rôle de la sorcière Yennefer de Vengerberg, Freya Allan dans le rôle de Ciri, Joey Batey dans le rôle de Jaskier, Cassie Clare dans le rôle de la sorcière Philippa Eilhart et Mahesh Jadu dans le rôle du mage Vilgefortz de Roggeveen.

