The Witcher saison 3 : un trailer particulièrement sanglant pour les derniers épisodes

C’est l’heure de la conclusion pour la saison 3 de The Witcher. Le 27 juillet prochain, les trois derniers épisodes seront disponibles sur Netflix, un « finale » annoncé avec tambours et trompettes par la firme au N rouge. Ce final sanglant (si l’on en croit le trailer) signera aussi la fin d’Henry Cavill dans la série, ce dernier étant remplacé par Liam Hemsworth dans la saison 4 déjà en cours de tournage. Le synopsis des 3 derniers épisodes :« Alors que les monarques, les mages et les bêtes du continent rivalisent pour la capturer, Geralt emmène Ciri dans la clandestinité, déterminé à protéger sa famille nouvellement réunie contre ceux qui menacent de la détruire. Chargé de la formation magique de Ciri, Yennefer les conduit à la forteresse protégée d’Aretuza, où ils espèrent en découvrir plus sur les pouvoirs inexploités de la jeune fille; au lieu de cela, ils découvrent qu’ils ont atterri sur un champ de bataille de corruption politique, de magie noire et de trahison. Ils doivent riposter, tout mettre en jeu – ou risquer de se perdre pour toujours. »