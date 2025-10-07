The Witcher saison 4 : voici la bande-annonce avec le nouveau Geralt

TENDANCES
Après le teaser de septembre, place à la bande-annonce pour la saison 4 de The Witcher. La série de Netflix accueille un nouvel acteur pour incarner Geralt de Riv, à savoir Liam Hemsworth. Il succède à Henry Cavill qui a quitté la série après la fin de la saison 3.

The Witcher Saison 4 Liam Hemsworth Geralt de Riv

Le trailer pour la saison 4 de The Witcher

Voici comment Netflix présente la nouvelle saison :

Après les événements de la saison 3 qui ont mis le Continent sens dessus dessous, Geralt, Yennefer et Ciri sont séparés par une guerre funeste et un nombre incalculable d’ennemis. Alors que leurs chemins divergent et que leurs aspirations se précisent, ils rencontrent des alliés inattendus prêts à partager leur aventure. Et s’ils parviennent à accepter ces nouvelles familles, ils pourraient bien finir par se retrouver enfin…

La bande-annonce met en avant Liam Hemsworth dans le rôle principal. Le casting comprend également Laurence Fishburne (Regis), Anya Chalotra (Yennefer de Vengerberg), Freya Allan (Ciri), Joey Batey (Jaskier) et d’autres.Sans surprise, Liam Hemsworth a une grande responsabilité : succéder à Henry Cavill, qui est très apprécié par la plupart des fans de The Witcher.

La saison 4 de The Witcher sera disponible le 30 octobre prochain sur Netflix. Il y aura huit épisodes au total, soit autant que les saisons précédentes. Netflix a déjà annoncé qu’il y aura une saison 5 et ce sera d’ailleurs la dernière.

