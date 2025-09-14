TENDANCES
The Witcher saison 4 : première bande-annonce avec Liam Hemsworth en Geralt

14 Sep. 2025 • 8:35
0

Après une pause de près de deux ans et demi, la saison 4 de The Witcher sur Netflix se dévoile avec une première bande-annonce. Cette nouvelle saison, qui sortira le 30 octobre, marque un tournant majeur avec l’arrivée de Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt de Riv, succédant à Henry Cavill, qui a quitté la série après la fin de la saison 3.

Liam Hemsworth Geralt The Witcher

Un casting renouvelé dans un monde en guerre

Le synopsis de la saison 4 indique que Geralt, Yennefer et Ciri se retrouvent « séparés par une guerre dévastatrice et de nombreux ennemis », mais qu’ils « rencontrent des alliés inattendus prêts à rejoindre leurs aventures ». Le changement de casting, avec Liam Hemsworth remplaçant Henry Cavill, n’est pas expliqué par une intrigue magique : Henry Cavill a simplement décidé de se consacrer à d’autres projets.

Le trailer met en avant Liam Hemsworth dans le rôle principal. Le casting comprend également Laurence Fishburne, Anya Chalotra (Yennefer de Vengerberg), Freya Allan (Ciri), Joey Batey (Jaskier) et d’autres.

L’ère d’Henry Cavill en tant que Geralt de Riv a été marquée par un engagement rare envers l’œuvre originale d’Andrzej Sapkowski. L’ex-Superman a incarné le personnage avec une présence stoïque, tout en réécrivant certaines scènes clés pour mieux refléter l’essence de Geralt. Cependant, son départ a suscité des spéculations. Bien qu’il ait officiellement parlé de « passer le flambeau », des rumeurs pointent des tensions créatives liées à la fidélité au matériel source, certains anciens scénaristes ayant révélé une attitude parfois désinvolte envers les livres et les jeux.

Une saison attendue pour le changement de rôle

Liam Hemsworth hérite d’un rôle iconique dans un contexte narratif où les personnages principaux sont dispersés à travers le Continent, confrontés à une guerre intense. La bande-annonce met en lumière sa nouvelle interprétation de Geralt, mais il devra relever le défi de succéder à Henry Cavill, dont l’interprétation était profondément ancrée dans l’imaginaire des fans. Aucune explication narrative ne justifie ce changement, ce qui pourrait diviser les spectateurs attachés à la continuité.

Avec une sortie prévue pour le 30 octobre sur Netflix, on se doute que la saison 4 de The Witcher va être scrutée par les fans afin de voir si le changement d’acteur principal va avoir un impact sur la qualité générale. Soit le succès sera au rendez-vous et la série pourra continue. Mais si c’est un échec, alors Netflix décidera probablement de l’annuler.

