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Piratage des impôts : le Premier ministre demande un audit à l’ANSSI

3 min.
17 Août. 2026 • 22:11
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Le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) d’auditer le piratage ayant visé les impôts, après la confirmation de deux intrusions survenues fin juin puis fin juillet. Le dossier concerne 678 000 particuliers et professionnels, tandis que le groupe de hackers ZeroBytes affirme que les données dérobées ont déjà été vendues.

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Les 678 000 personnes touchées par le piratage des impôts placent l’audit confié à l’ANSSI au centre de la réponse de l’État, alors que la Direction générale des finances publiques (DGFiP) confirme l’existence des deux intrusions et que ZeroBytes revendique la vente des informations extraites. L’enjeu dépasse les seuls comptes d’accès : 200 000 comptes cadastraux figurent parmi les données compromises.

Le Premier ministre veut établir la chaîne exacte de l’incident en parallèle de l’enquête ouverte à Paris il y a peu, au moment où les deux pirates de ZeroBytes se présentent comme étant Français. L’Élysée précise à l’AFP que l’ANSSI doit mener « un audit approfondi pour établir précisément les circonstances et les causes de l’incident ayant affecté la DGFiP », en complément de l’enquête judiciaire.

Les Français sont avertis du piratage des impôts

Les informations qui ont fuité avec le piratage du fisc mêlent les noms, prénoms, le revenu fiscal de référence, le quotient familial, le taux de prélèvement à la source et plus encore. Ces informations donnent une portée sensible à l’intrusion confirmée par la DGFiP et à l’affirmation de revente formulée par ZeroBytes. Sébastien Lecornu a donc demandé que chaque personne concernée reçoive un signalement individuel détaillant les données exposées et les précautions à adopter, une exigence également portée par le ministre des Comptes publics David Amiel dès lundi.

Depuis la Gironde, le Premier ministre a présidé une cellule de crise qui doit accélérer le plan de sécurisation annoncé fin avril, tandis que le parquet de Paris ouvre une enquête pour extraction frauduleuse de données et association de malfaiteurs. L’exécutif cherche ainsi à articuler le travail technique de l’ANSSI, l’information des 678 000 victimes et les enquêtes judiciaires sur les auteurs présumés.

Sébastien Lecornu demande que « chaque Français concerné par cet incident soit informé individuellement dans les meilleurs délais », avec le détail des données possiblement exposées et les mesures de vigilance applicables. Cette notification doit intervenir alors que la DGFiP reconstitue les conditions des intrusions de juin et juillet.

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Un commentaire pour cet article :

  • TH4W
    17 Août. 2026 • 22:20
    Complètement à la ramasse… En bonne voie pour la facturation électronique obligatoire hein ? Ah non : comme la France n’a pas non plus été capable de developper un outil pour ça, on va desormais directement envoyer nos chiffres et infos à des entreprises « agréées » qui revendront également nos données, mais légalement cette fois… HONTEUX.

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