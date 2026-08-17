Piratage des impôts : les hackers affirment avoir vendu les données

Le groupe de hackers ZeroBytes, qui a déjà revendiqué le piratage des impôts, affirme aujourd’hui avoir déjà vendu les données volées. La DGFiP a confirmé deux cyberattaques distinctes touchant 678 000 particuliers et professionnels, ainsi que 200 000 comptes cadastraux.
La Direction générale des finances publiques (DGFiP) a confirmé que ces deux intrusions se sont produites fin juin et fin juillet, sans lien immédiat annoncé entre elles mais toutes deux revendiquées par le même groupe. Les données dérobées comprennent les noms des personnes concernées, leur revenu fiscal, leur quotient familial ainsi que leur taux de prélèvement à la source, des informations suffisamment précises pour permettre des usages frauduleux ciblés.
ZeroBytes affirme aujourd’hui à l’AFP avoir déjà vendu ces données à deux acheteurs distincts pour plusieurs milliers d’euros, tout en précisant qu’elles restent encore en vente au moment de la revendication. En effet, d’autres ventes peuvent avoir lieu. Le groupe se présente comme composé de seulement deux pirates, tous deux français, et résume sa motivation sans détour : « l’argent, j’imagine ». Il justifie par ailleurs le choix de la France comme cible en la qualifiant de pays « facile à pirater », une déclaration qui témoigne d’une certaine assurance de la part des hackers.
Face à cette situation, le Premier ministre Sébastien Lecornu a convoqué une réunion de crise interministérielle pour coordonner la réponse de l’État. Le parquet de Paris a de son côté ouvert une enquête pour extraction frauduleuse de données et association de malfaiteurs, tandis que la DGFiP annonce contacter les usagers concernés à partir d’aujourd’hui pour les mettre en garde contre d’éventuelles escroqueries ciblées exploitant ces informations.
ZeroBytes revendique par ailleurs plusieurs autres piratages, notamment contre la Fédération française de handball et Intermarché, tout en évoquant un opérateur téléphonique et un groupe hôtelier dont les intrusions restent à ce stade non confirmées. Cette accumulation de revendications, si elles se vérifiaient, dévoilerait le profil d’un groupe particulièrement actif sur plusieurs secteurs distincts de l’économie française en l’espace de quelques semaines seulement.
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