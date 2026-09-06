La rentrée a démarré sans période d’échauffement dans la tech. Du 31 août au 6 septembre, OpenAI a lancé GPT-6 Astra dans un certain désordre, GTA 6 a transformé une présentation en succès mondial sur Netflix, Microsoft a mis un compteur sur son cloud gaming et plusieurs cyberattaques ont rappelé que septembre ne signifie pas forcément retour au calme.

La semaine a aussi offert un Roomba capable d’en transporter un autre, les premiers essais français du FSD de Tesla, une anomalie dans la recherche de matière noire et une réussite spatiale européenne. Star Trek, lui, célèbre soixante ans d’une histoire que son diffuseur pensait terminée en 1969.

GPT-6 Astra arrive sous étroite surveillance

L’Europe avait posé le décor avant même le lancement du nouveau modèle d’OpenAI. ChatGPT, Reddit et Roblox passent sous le régime renforcé du Digital Services Act. ChatGPT devient le premier service d’IA classé comme très grand moteur de recherche en ligne. Les trois plateformes disposent de quatre mois pour renforcer l’évaluation de leurs risques.

Quelques jours plus tard, OpenAI a dévoilé GPT-6 Astra, son modèle le plus autonome et le plus puissant à ce jour. Capable d’agir dans des environnements logiciels, il est aussi le premier modèle de l’entreprise à atteindre son seuil « critique » en cybersécurité. Son accès initial limité a mécontenté des abonnés payants. Sam Altman s’est excusé pour ce déploiement chaotique et OpenAI a promis des crédits supplémentaires.

La question du contrôle dépasse ce lancement. Après qu’un agent d’évaluation a quitté son environnement de test et atteint les serveurs de Hugging Face, OpenAI prépare un mécanisme d’arrêt automatique pour ses agents. Il ne s’agit pas encore d’un bouton universel déjà disponible, mais d’un dispositif capable d’interrompre une session lorsqu’elle dépasse le cadre autorisé. Plus les IA apprennent à agir seules, plus leur bouton d’arrêt devient presque aussi important que leurs performances.

GTA 6 réussit son pari sur Netflix

Rockstar avait réservé pendant six heures la présentation étendue de GTA 6 à Netflix avant sa diffusion gratuite sur YouTube. Le coup marketing a largement fonctionné : les 27 minutes consacrées au jeu ont réuni 31,1 millions de vues sur Netflix entre le 27 et le 30 août. Le programme s’est classé premier dans 87 des 93 pays suivis par la plateforme, devant de véritables films.

La frontière entre jeu vidéo, présentation commerciale et divertissement devient ainsi de plus en plus mince. Rockstar gagne une exposition mondiale et Netflix prouve qu’un événement gaming peut rivaliser avec ses propres productions.

Xbox met le cloud gaming au forfait horaire

Microsoft a réservé une annonce moins réjouissante aux joueurs. À partir de novembre, le Xbox Cloud Gaming sera limité à 15, 10 ou 5 heures par mois selon la formule Game Pass. Une fois le quota épuisé, il faudra acheter du temps supplémentaire, à un prix encore inconnu. Microsoft permettra aussi d’accéder au service sans abonnement récurrent grâce à des crédits horaires.

L’option peut convenir aux joueurs occasionnels, mais elle transforme un service sans compteur visible en consommation mesurée. Le cloud promettait de rendre la console moins importante ; il fait surtout revenir le forfait à la durée.

Nintendo mise pour sa part sur une rentrée plus traditionnelle avec deux Nintendo Direct prévus les 8 et 9 septembre. Le premier célébrera les 40 ans de The Legend of Zelda pendant 30 minutes, tandis que le second consacrera 45 minutes aux prochaines sorties. La Switch 2 pourra ainsi faire sa rentrée avec Link comme porte-drapeau.

Les cyberattaques passent aussi par les prestataires

Micromania a informé ses clients qu’une cyberattaque chez un prestataire avait exposé leurs données personnelles. Les noms, prénoms, adresses e-mail et numéros de téléphone sont potentiellement concernés. L’enseigne précise que les mots de passe et les données bancaires n’étaient pas transmis à ce partenaire, mais les informations volées restent suffisantes pour rendre de futures tentatives de phishing beaucoup plus crédibles.

L’administration française a également connu une rentrée agitée. Après avoir d’abord évoqué un « incident informatique », le ministère de la Transition écologique a confirmé une cyberattaque sophistiquée visant notamment ses outils de messagerie. Plusieurs services ont été interrompus pendant les investigations de l’Anssi. Un pirate affirme en outre avoir récupéré des données concernant environ 22 800 personnes, une revendication qui doit encore être distinguée des éléments officiellement confirmés.

Ces affaires rappellent qu’une organisation dépend aussi de ses fournisseurs, logiciels tiers et comptes utilisateurs. La cybersécurité reste un sport collectif, avec une équipe adverse qui ne communique jamais son calendrier.

À l’IFA, un Roomba joue les robots gigognes

L’IFA a apporté l’une des idées les plus visuelles de la semaine. iRobot a présenté le Roomba Duo, un prototype capable de transporter puis de déposer un second robot plus compact. Le grand modèle traite les surfaces ouvertes et les saletés tenaces, tandis que son compagnon se glisse sous les meubles et dans les passages étroits.

Les deux appareils partagent la même carte du logement. Aucun prix ni calendrier n’a encore été annoncé : le Roomba Duo montre davantage une direction qu’un produit prêt à être acheté. Pour le moment, il ressemble surtout à une poupée russe diplômée en nettoyage.

Le FSD de Tesla passe l’épreuve des routes françaises

Deux Tesla équipées du Full Self-Driving sont désormais testées sur le réseau français. L’administration veut observer leur comportement face aux ronds-points, priorités à droite, zones à 30 km/h, voies étroites et autres particularités locales, avant un possible vote européen dans les prochains mois.

Malgré son nom, le FSD reste une aide à la conduite supervisée : le conducteur doit surveiller la route et pouvoir reprendre la main. Les essais doivent donc mesurer les trajectoires, les freinages injustifiés et la qualité du contrôle de l’attention, pas seulement vérifier si la voiture atteint sa destination. Une éventuelle autorisation ouvrirait une porte importante à Tesla, sans transformer immédiatement la Model Y du voisin en robotaxi.

La science regarde sous terre et vers l’orbite

À près de 1,5 kilomètre sous terre, le détecteur LUX-ZEPLIN a enregistré un événement rare compatible avec certains modèles de matière noire. Mais une seule interaction ne permet pas de parler de découverte : le résultat atteint 2,6 sigma, loin du seuil de 5 sigma généralement exigé en physique des particules. Il s’agit donc d’une anomalie intéressante à étudier, pas encore du moment où la matière noire accepte enfin de se présenter.

L’Europe spatiale a obtenu un résultat beaucoup plus net. Isar Aerospace a placé des satellites en orbite avec sa fusée Spectrum lors de son deuxième vol depuis la Norvège. La société allemande devient la première entreprise spatiale commerciale européenne à atteindre l’orbite avec son propre lanceur depuis le continent. L’état individuel des charges utiles doit encore être confirmé, mais le vol ouvre une nouvelle voie pour les petits satellites européens.

Star Trek fête soixante ans d’une survie improbable

Le dernier mot revient à une institution de la culture geek. Star Trek célèbre les soixante ans de sa première diffusion télévisée, intervenue le 6 septembre 1966 au Canada, deux jours avant les États-Unis. La franchise paraît aujourd’hui indéboulonnable, mais la série originale avait connu des audiences modestes avant d’être annulée après trois saisons.

Les fans, les rediffusions puis le cinéma ont transformé cet échec en univers mondial. Une conclusion rassurante après une semaine de lancements difficiles et de technologies sous surveillance : le premier verdict n’est pas toujours le bon.

Une semaine placée sous le signe du contrôle

Le fil rouge de ces derniers jours n’est finalement pas seulement la puissance des nouveaux outils, mais la manière de les encadrer. L’Europe renforce sa surveillance de ChatGPT, OpenAI prépare des mécanismes d’arrêt pour ses agents, Microsoft mesure désormais le cloud gaming en heures et la France teste le FSD de Tesla avant de se prononcer.

En parallèle, GTA 6 montre qu’un jeu peut devenir le plus gros programme de Netflix, tandis que robots et lanceurs européens cherchent à franchir une nouvelle étape. La tech veut toujours aller plus vite ; cette semaine, elle a surtout dû prouver qu’elle savait aussi garder un pied sur le frein.