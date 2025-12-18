TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Pornhub : après un piratage de données, les hackers font du chantage
Internet

Pornhub : après un piratage de données, les hackers font du chantage

18 Déc. 2025 • 16:30
0

Le site pornographique Pornhub est la cible d’une tentative d’extorsion menée par le collectif Scattered Lapsus$ Hunters, qui intègre des hackers de ShinyHunters. Les pirates affirment détenir des informations personnelles confidentielles appartenant aux abonnés payants de la plateforme. Pornhub a confirmé le vol de données, désignant une faille de sécurité chez son prestataire d’analyse, Mixpanel.

Pornhub

Des données d’utilisateurs Pornhub, dont l’historique de visionnage, piratées

L’échantillon de données dérobées révèle un niveau de détail inquiétant sur la vie privée des utilisateurs. Les informations compromises concernent spécifiquement les membres premium (payants donc) de Pornhub et incluent :

  • Les adresses e-mail enregistrées
  • La localisation des utilisateurs
  • L’historique d’activité précis (noms des vidéos visionnées, liens URL, chaînes consultées)
  • Les mots-clés de recherche associés
  • L’horodatage exact de chaque action

Bien que le groupe ShinyHunters n’ait envoyé une demande de rançon qu’à Pornhub pour le moment, la nature des données (qui regarde quoi et quand) expose les victimes à des risques élevés de chantage ou d’humiliation publique.

La faille de Mixpanel au cœur du problème

Cette fuite ne résulte pas d’une attaque directe contre les serveurs de Pornhub, mais d’une intrusion chez Mixpanel, un fournisseur majeur de solutions d’analyse Web et mobile. Le mois dernier, cette entreprise avait révélé avoir découvert une brèche le 8 novembre, admettant que ses clients étaient touchés sans toutefois les nommer.

Mixpanel fonctionne comme un outil de suivi comportemental : il permet aux entreprises d’analyser ce que font les internautes, leurs vues et leur navigation. Selon la configuration choisie par chaque client, l’outil peut collecter des données variées allant de l’activité sur le site aux spécificités techniques du matériel utilisé (taille d’écran, type de connexion Wi-Fi ou cellulaire, nom de l’opérateur, etc).

Avec environ 8 000 clients corporatifs revendiqués par Mixpanel, l’impact potentiel de cet incident est important, chaque client possédant parfois des millions d’utilisateurs. La nature exacte des données volées varie selon la manière dont chaque entreprise a paramétré sa collecte d’informations.

Outre Pornhub, d’autres acteurs majeurs ont déjà confirmé avoir été touchés par cette même brèche de sécurité. C’est le cas d’OpenAI, ainsi que des plateformes de cryptomonnaies CoinTracker et SwissBorg.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Hack Lignes de Code Internet

BreachForums : 5 hackers français derrière le forum de piratage ont été arrêtés

hacker piratage Internet

Piratage du ministère de l’Intérieur : les hackers ont eu accès à « des fichiers importants »

Leroy Merlin Logo Internet

Leroy Merlin a été piraté, les hackers ont les données des clients

Disneyland Paris Internet

Disneyland Paris piraté : des données sensibles sont publiées par les hackers

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Free Logo

Free Mobile va proposer l’eSIM sur d’autres montres connectées, après l’Apple Watch

18 Déc. 2025 • 20:13
0 Mobiles / Tablettes

Free Mobile propose depuis peu l’option eSIM sur Apple Watch, mais pas encore sur les autres montres connectées sous Wear OS. Il ne faut...

Telecommande Wii

Après 15 ans, Nintendo remporte son procès pour la manette Wii

18 Déc. 2025 • 19:44
0 Matériel

La justice allemande a tranché en faveur de Nintendo dans son litige historique contre Nacon (ex-BigBen) concernant la contrefaçon de la...

Ray3 Modify

Luma dévoile Ray3 Modify, un générateur de vidéos qui permet de modifier à la volée les séquences créées

18 Déc. 2025 • 18:31
0 Logiciels

La startup Luma, spécialisée dans la génération vidéo et 3D par intelligence artificielle (et soutenue par a16z),...

bons plans de Noel

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 18 décembre (livraison avant Noël)

18 Déc. 2025 • 18:30
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Barrettes RAM DDR5 Crucial Micron

La pénurie de RAM va continuer en 2026, annonce l’un des principaux fabricants

18 Déc. 2025 • 18:00
0 Matériel

Micron prévient que les conditions d’approvisionnement en RAM et NAND resteront tendues « jusqu’à et au-delà...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple critique le DMA en Europe et encense les demandes du Japon

Apple critique le DMA en Europe et encense les demandes du Japon

18 Dec. 2025 • 18:56

image de l'article Imperfect Women : une date de diffusion pour le prochain thriller psychologique d’Apple TV

Imperfect Women : une date de diffusion pour le prochain thriller psychologique d’Apple TV

18 Dec. 2025 • 18:10

image de l'article Le patron d’Epic Games critique Apple et ses frais sur les App Store alternatifs au Japon

Le patron d’Epic Games critique Apple et ses frais sur les App Store alternatifs au Japon

18 Dec. 2025 • 17:31

image de l'article iPhone pliable : des contraintes de production pourraient limiter les stocks dès le lancement

iPhone pliable : des contraintes de production pourraient limiter les stocks dès le lancement

18 Dec. 2025 • 15:20

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site