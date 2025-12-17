TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Piratage du ministère de l’Intérieur : les hackers ont eu accès à « des fichiers importants »
Internet

Piratage du ministère de l’Intérieur : les hackers ont eu accès à « des fichiers importants »

17 Déc. 2025 • 14:10
0

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a officialisé ce mercredi 17 décembre l’important piratage visant le ministère de l’Intérieur. Qualifié d’« acte très grave », cet incident a permis à des tiers non identifiés de consulter des bases de données critiques, notamment le Traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) et le Fichier des personnes recherchées (FPR).

Hacker Piratage

Des codes d’accès échangés « en clair » sur les messageries

L’intrusion, qui a duré plusieurs jours la semaine passée, a exploité une faille humaine plutôt que technique. Selon les précisions du ministre sur Franceinfo, les pirates ont infiltré le réseau en passant par des boîtes e-mail professionnelles. La méthode a été facilitée par des « imprudences » internes : des mots de passe circulaient « en clair » sur les messageries, permettant aux attaquants de récupérer les identifiants nécessaires pour pénétrer le système.

Le Traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) et le Fichier des personnes recherchées (FPR) ont notamment été « consultés », « des fichiers importants pour nous », a expliqué le ministre. « On ne connait pas encore l’ampleur de la compromission, on ne sait pas ce qui a été extrait ».

Bien que l’ampleur exacte de la cyberattaque reste à déterminer, Laurent Nuñez assure qu’à ce stade, seules « quelques dizaines de fiches ont pu être sorties du système », minimisant ainsi les revendications des hackers. Un groupe de pirates avait en effet affirmé, sans preuve, avoir dérobé les données de plus de 16 millions de personnes. « À ma connaissance, c’est faux », a rétorqué le ministre, précisant qu’il n’y a pas eu d’extraction massive de millions de données et qu’aucune rançon n’a été exigée.

Enquêtes ouvertes et saisine de la CNIL

Face à cette brèche de sécurité, la réponse institutionnelle a été immédiate. Deux enquêtes, l’une judiciaire et l’autre administrative, ont été lancées pour faire la lumière sur les responsabilités et l’identité des auteurs. L’Office anti-cybercriminalité (OFAC) a été chargé des investigations techniques.

Conformément à la législation, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a également été saisie du dossier. Si le ministre affirme que cet incident « ne met pas en danger la vie de nos compatriotes », il souligne néanmoins l’importance stratégique des fichiers consultés, qui contiennent des millions d’informations judiciaires et administratives.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Clavier Touches Hack Lignes de Code Internet

Piratage du ministère de l’Intérieur : une importante fuite de données revendiquée

Hack Lignes de Code Internet

BreachForums : 5 hackers français derrière le forum de piratage ont été arrêtés

Leroy Merlin Logo Internet

Leroy Merlin a été piraté, les hackers ont les données des clients

Dior Logo Boutique Internet

Dior a connu un piratage avec le vol de données clients

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

KAIST encre anti radar

Une encre métallique révolutionnaire rend les objets invisibles aux radars

17 Déc. 2025 • 18:32
0 Science

Des chercheurs sud-coréens viennent de réaliser un véritable fantasme de furtivité technologique. Leur innovation...

Gemini 3 Flash

Gemini 3 Flash : Google lance son IA rapide et efficace

17 Déc. 2025 • 17:44
0 Internet

Google déploie aujourd’hui Gemini 3 Flash, un modèle d’intelligence artificielle conçu pour offrir une...

Warner Bros Discovery Logo

Warner Bros. Discovery refuse la contre-offre de Paramount

17 Déc. 2025 • 16:37
0 Hors-Sujet

Le feuilleton du rachat de Warner Bros Discovery (WBD) connaît un nouveau rebondissement. Le groupe hollywoodien a en effet officiellement...

SFR Logo

SFR a encore été piraté avec un vol de données des clients

17 Déc. 2025 • 16:00
2 Mobiles / Tablettes

Un nouveau piratage a visé SFR et les données des clients ont pu être collectées par les hackers. L’opérateur au...

Gravity

Une nouvelle étude alerte sur un risque imminent de collision spatiale en orbite basse

17 Déc. 2025 • 13:15
0 Science

L’encombrement en orbite basse vient de franchir un seuil critique. Une nouvelle étude – qui introduit un indicateur inédit...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple a testé un MacBook intégrant la puce A15 des iPhone 13

Apple a testé un MacBook intégrant la puce A15 des iPhone 13

17 Dec. 2025 • 17:05

image de l'article L’iPad mini 8 créerait la surprise avec la puce A20 Pro

L’iPad mini 8 créerait la surprise avec la puce A20 Pro

17 Dec. 2025 • 15:14

image de l'article Apple consolide sa position sur le marché des puces pour smartphones (troisième trimestre 2025)

Apple consolide sa position sur le marché des puces pour smartphones (troisième trimestre 2025)

17 Dec. 2025 • 14:45

image de l'article En 2025, Apple a investi plus d’un milliard de dollars pour ses bureaux en Californie

En 2025, Apple a investi plus d’un milliard de dollars pour ses bureaux en Californie

17 Dec. 2025 • 13:20

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site