WhatsApp teste « WhatsApp Plus », un abonnement payant qui ajoute des fonctions

Meta expérimente « WhatsApp Plus », un abonnement payante qui ajoute surtout des thèmes, sonneries et des options d’organisation comme 20 discussions épinglées sur la messagerie. Le test reste limité, mais il montre que WhatsApp cherche de nouveaux leviers de revenus sans bouleverser l’expérience de base.

Une offre qui change surtout l’apparence de WhatsApp

WhatsApp Plus ne transforme pas profondément l’application. Les fonctions mises en avant portent d’abord sur la personnalisation avec des icônes, thèmes, sonneries, tonalités de notification et listes personnalisées, tandis que le gain fonctionnel le plus net est la possibilité d’épingler jusqu’à 20 conversations au lieu de trois dans la version gratuite.

Meta a confirmé à TechCrunch mener un test limité pour recueillir des retours utilisateurs. WABetaInfo évoque un prix possible de 2,49 euros par mois en Europe avec un essai gratuit d’un mois, mais l’entreprise n’a pas officialisé sa grille tarifaire.

Le périmètre de l’offre dit aussi ce qu’elle n’est pas. Il n’y a aucune suppression des publicités au niveau de la fonction Status, ce qui renforce l’idée d’un abonnement d’habillage plus que d’un vrai palier premium.

Ce test arrive dans un contexte où WhatsApp rapporte déjà davantage à Meta. Le groupe a indiqué que les revenus de sa famille d’applications ont progressé de 54 % sur un an à 801 millions de dollars au quatrième trimestre 2025, une hausse largement tirée par la messagerie payante sur WhatsApp.

Meta affirme aussi que WhatsApp a dépassé un rythme annualisé de 2 milliards de dollars de revenus au quatrième trimestre. Cela signifie que WhatsApp Plus n’arrive pas pour créer un modèle économique à partir de zéro, mais pour ajouter une source complémentaire à une activité déjà monétisée via les entreprises et les publicités.

Pour rappel, Meta a récemment lancé le test de l’abonnement Instagram Plus pour Instagram. Du côté de Snapchat, il y a Snapchat+.