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Meta teste Instagram Plus, un abonnement payant qui ajoute des fonctions

2 min.
30 Mar. 2026 • 22:45
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Meta teste un abonnement premium sur Instagram qui a pour nom Instagram Plus, deux mois après avoir annoncé son intention de monétiser davantage Instagram, Facebook et WhatsApp. Le test cible le Mexique, le Japon et les Philippines, à des prix inférieurs à 2 euros par mois.

Instagram Plus

Instagram Plus pour enrichir l’expérience

L’ensemble des fonctionnalités tourne autour d’un axe central : donner aux abonnés davantage de contrôle sur leurs Stories et sur leur propre visibilité. La fonctionnalité la plus notable permet de consulter la Story d’un autre utilisateur sans apparaître dans sa liste de vues, une option qui inverse un principe fondamental d’Instagram depuis ses débuts.

Ce que l’abonnement Instagram Plus débloque concrètement :

  • Consultation de Stories en mode invisible, sans que l’auteur des Stories ne soit averti
  • Statistiques avec le nombre de fois qu’une personne a regardé une nouvelle fois ses propres Stories
  • Listes d’audiences illimitées, au-delà de la seule liste « Amis proches »
  • Extension d’une Story pour 24 heures supplémentaires
  • Mise en avant d’une Story une fois par semaine en tête du carrousel des abonnés
  • « Superlike » animé sur les Stories d’autres utilisateurs
  • Recherche nominative dans sa liste de vues, sans avoir à la faire défiler

Au Mexique, Instagram Plus coûte 39 pesos, soit 1,88 euro. Au Japon, ce sont 319 yens, soit 1,74 euro. Et aux Philippins, ce sont 65 pesos philippins, soit 0,93 euro.

Instagram Plus est distinct de Meta Verified, le programme destiné aux créateurs de contenus et aux entreprises qui propose un badge de vérification et des protections contre l’usurpation d’identité. Le nouvel abonnement cible l’utilisateur ordinaire, pas les comptes professionnels.

Meta précise que le test se poursuivra avant tout déploiement plus large. Il n’y a pas encore d’informations pour une disponibilité en France.

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