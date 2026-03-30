Meta teste Instagram Plus, un abonnement payant qui ajoute des fonctions

Meta teste un abonnement premium sur Instagram qui a pour nom Instagram Plus, deux mois après avoir annoncé son intention de monétiser davantage Instagram, Facebook et WhatsApp. Le test cible le Mexique, le Japon et les Philippines, à des prix inférieurs à 2 euros par mois.
L’ensemble des fonctionnalités tourne autour d’un axe central : donner aux abonnés davantage de contrôle sur leurs Stories et sur leur propre visibilité. La fonctionnalité la plus notable permet de consulter la Story d’un autre utilisateur sans apparaître dans sa liste de vues, une option qui inverse un principe fondamental d’Instagram depuis ses débuts.
Ce que l’abonnement Instagram Plus débloque concrètement :
Au Mexique, Instagram Plus coûte 39 pesos, soit 1,88 euro. Au Japon, ce sont 319 yens, soit 1,74 euro. Et aux Philippins, ce sont 65 pesos philippins, soit 0,93 euro.
Instagram Plus est distinct de Meta Verified, le programme destiné aux créateurs de contenus et aux entreprises qui propose un badge de vérification et des protections contre l’usurpation d’identité. Le nouvel abonnement cible l’utilisateur ordinaire, pas les comptes professionnels.
Meta précise que le test se poursuivra avant tout déploiement plus large. Il n’y a pas encore d’informations pour une disponibilité en France.
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