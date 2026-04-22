TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Meta prévoit d’entrainer ses agents d’IA… avec les frappes clavier de ses propres employés
Logiciels

Meta prévoit d’entrainer ses agents d’IA… avec les frappes clavier de ses propres employés

3 min.
22 Avr. 2026 • 11:15
0

Meta a trouvé une nouvelle matière première pour nourrir ses modèles d’intelligence artificielle : l’activité quotidienne de ses propres employés. La firme dirigée par Mark Zuckerberg prévoit en effet d’exploiter les mouvements de souris, clics, frappes clavier et certaines interactions à l’écran de ses employés pour améliorer ses agents capables d’utiliser un ordinateur comme un humain.  Ou l’on comprend que les géants de la tech sont prêts à aller loin pour obtenir des données d’entraînement plus riches et surtout plus proches des usages réels.

Des gestes ordinaires transformés en données pour l’IA

Meta estime donc que pour créer des agents capables d’exécuter des tâches bureautiques ou de naviguer dans des interfaces complexes, il faut montrer à ces IA comment les humains s’y prennent réellement, ce qu’un porte-parole du groupe a résumé ainsi : « Si nous voulons construire des agents capables d’aider les gens à accomplir des tâches quotidiennes sur ordinateur, nos modèles ont besoin d’exemples réels de la façon dont les personnes les utilisent. »

Mains clavier

Dans cette logique, Meta déploie un outil interne chargé d’observer certains usages professionnels sur des applications et sites liés au travail. L’entreprise affirme que ces données ne serviront qu’à l’entraînement de ses modèles et qu’elles ne seront pas utilisées pour évaluer les performances des employés (vous la sentez la polémique qui enfle ?). La course à la data vient en tout cas de prendre une nouvelle tournure : Les grands laboratoires d’IA ne se contentent plus du web public ou des bases de données traditionnelles mais cherchent désormais des interactions plus fines, plus contextuelles, plus proches du geste humain dans des environnements numériques concrets.

Une avancée technique qui relance les inquiétudes sur la surveillance

Afin d’éviter toute critique sur de possibles dérives, Meta assure qu’« il existe des garde-fous pour protéger les contenus sensibles ». Même avec ces précautions, le simple fait d’enregistrer les comportements numériques des salariés pour entraîner des modèles jettera le soupçon d’une surveillance masquée. Certes, Meta a déjà traversé bien des « shitstorms », surtout durant l’affaire Cambridge Analytica, mais il reste sans doute des limites à ne pas dépasser.

SOURCETechcrunch

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Meta Quest 3 New Keyboard Logiciels

Meta Quest 3 : Horizon OS v85 transforme n’importe quelle surface en clavier virtuel

Facebook Meta Logo Mark Zuckerberg Business

Meta s’apprête à licencier 20 % de ses employés

cearveau intelligence artificielle Hors-Sujet

Superintelligence : Meta licencie 600 employés en lien avec l’IA

Datacenter Serveurs Business

Meta prévoit d’injecter 72 milliards de dollars dans les infrastructures d’IA… sur la seule année 2025

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Anthropic

Anthropic : un groupe non autorisé aurait accédé à Claude Mythos

22 Avr. 2026 • 12:40
0 Internet

Anthropic se retrouve dans une position délicate. La startup, qui présentait encore récemment Claude Mythos Preview comme un...

SolarFlow Mix

Zendure lance sa gamme SolarFlow Mix, trois solutions de stockage résidentiel pour l’autoconsommation

22 Avr. 2026 • 9:56
0 Energie

Zendure annonce le lancement européen de sa série SolarFlow Mix, une nouvelle gamme de systèmes de stockage d’énergie...

Firefox Logo

Firefox 150 bouche 271 failles de sécurité grâce à l’IA Claude Mythos

22 Avr. 2026 • 9:41
0 Logiciels

Un accès anticipé à Claude Mythos d’Anthropic a permis à Mozilla d’identifier en amont 271 failles de...

Carte identité numérique

Piratage d’ANTS : 12 millions de comptes de Français sont concernés par la fuite de données

21 Avr. 2026 • 22:31
2 Internet

Le piratage de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a touché 11,7 millions de comptes appartenant aux...

OpenAI Logo

ChatGPT Images 2.0 : OpenAI lance son générateur d’images IA plus précis

21 Avr. 2026 • 22:14
0 Internet

OpenAI lance ChatGPT Images 2.0 avec une promesse très ciblée : mieux générer les images IA qui contiennent du texte, des...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple TV perd l’un de ses cadres clés : Oliver Jones rejoint Amazon MGM Studios

Apple TV perd l’un de ses cadres clés : Oliver Jones rejoint Amazon MGM Studios

22 Apr. 2026 • 11:25

image de l'article Les patrons de la tech réagissent au départ de Tim Cook à la tête d’Apple

Les patrons de la tech réagissent au départ de Tim Cook à la tête d’Apple

22 Apr. 2026 • 10:00

image de l'article Le responsable de Siri IA a envisagé de quitter Apple

Le responsable de Siri IA a envisagé de quitter Apple

22 Apr. 2026 • 8:46

image de l'article Beats (Apple) lance un casque Solo 4 noir avec JENNIE et un câble USB-C de 3 mètres

Beats (Apple) lance un casque Solo 4 noir avec JENNIE et un câble USB-C de 3 mètres

21 Apr. 2026 • 22:46

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site