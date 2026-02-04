TENDANCES
Logiciels

Meta Quest 3 : Horizon OS v85 transforme n'importe quelle surface en clavier virtuel

2 min.
4 Fév. 2026 • 10:25
0

Meta teste actuellement une nouvelle fonctionnalité majeure sur son casque Quest 3 avec la version bêta Horizon OS v85. L’objectif premier de cette version est de  résoudre l’un des plus grands défis de la réalité mixte, soit la saisie de texte sans clavier physique.

Un clavier virtuel posé sur votre bureau

Baptisée Surface Keyboard, cette option expérimentale permet de faire apparaître un clavier virtuel directement sur une table ou un bureau. L’utilisateur pose ses mains à plat pour calibrer la hauteur, puis le système génère automatiquement une interface tactile invisible mais fonctionnelle.

Meta Quest 3 New Keyboard

Selon les premiers retours utilisateurs, la frappe avec ce clavier virtuel s’avère nettement plus rapide et naturelle qu’avec les claviers flottants classiques, principalement grâce à une détection fine de la pression des doigts et à une meilleure stabilité des mains. La fonction reste pour l’instant limitée à l’environnement système de Horizon OS et n’est pas encore accessible aux applications tierces, ce qui est fort dommage.

Une technologie issue de plusieurs années de recherche

Meta planche sur ce concept de clavier virtuel depuis près de six ans. En 2023, Mark Zuckerberg affirmait déjà pouvoir atteindre 100 mots par minute avec un prototype. En 2024, des chercheurs de Meta et de l’ETH Zurich annonçaient avoir éliminé le besoin de capteurs physiques grâce à l’IA et aux modèles de langage.

Un bouton personnalisable sur Quest 3S

Autre nouveauté de la version v85 PTC, le bouton Action du Quest 3S devient reconfigurable. Jusqu’ici réservé à l’activation du passthrough, ce bouton pourra désormais être assigné à d’autres fonctions.

 

