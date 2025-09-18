Horizon TV : Meta lance un hub TV et médias sur ses casques Quest

Meta poursuit son ambition de transformer ses casques Quest en véritables plateformes multimédias. Lors de la conférence Meta Connect, l’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg a annoncé le lancement de Meta Horizon TV, un nouvel espace dédié au streaming de films et de séries directement depuis les casque Meta Quest 3/3S et modèles ultérieurs. Les utilisateurs auront désormais accès à des applications dédiées comme Prime Video, Peacock, Twitch et, pour la première fois, Disney+ accompagné de Hulu et ESPN.

Une interface immersive et des contenus enrichis

L’interface présentée par Meta met en avant une page d’accueil proposant des recommandations personnalisées et une sélection d’applications. Des onglets permettront de naviguer entre films, séries, sports, musique, expériences immersives et liste de visionnage. Reste à savoir si ces sections regrouperont l’ensemble des plateformes ou seulement les services auxquels l’utilisateur est abonné.

Des films en 3D et une expérience audio haut de gamme

Pour marquer son lancement, Horizon TV s’associe à Universal Pictures et Blumhouse afin de proposer des films comme M3GAN ou The Black Phone avec des effets 3D immersifs lors du visionnage, une initiative qui rappelle le partenariat entre Apple et Disney pour le Vision Pro. Côté technique, Horizon TV prend déjà en charge le son Dolby Atmos, et Meta prévoit d’ajouter le support du Dolby Vision d’ici la fin de l’année, promettant ainsi une qualité visuelle au top des formats actuels.

On note qu’avec Horizon TV, Meta franchit une nouvelle étape dans l’intégration du divertissement au cœur de la réalité virtuelle : si la VR a longtemps été centrée sur le jeu vidéo, l’arrivée de grands services de streaming intégrés au sein d’un hub dédié confirme que les casques immersifs peuvent désormais concurrencer la télé du salon.