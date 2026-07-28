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PlayStation Plus : les jeux offerts en août 2026

3 min.
28 Juil. 2026 • 18:06
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Sony lève le voile sur les jeux offerts en août 2026 avec le PlayStation Plus. Il y a trois titres, soit autant qu’en juillet. Ils seront disponibles à compter du 4 août.

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Jeux du PlayStation Plus Essential pour août 2026

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus en août est Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition (PS5, PS4). Plongé dans un monde post-apocalyptique hostile, Dying Light 2 propose un savant mélange de survie, d’action et d’aventure. Un virus a transformé une grande majorité de la population en véritables monstres. Vous incarnez Aiden Caldwell, un pèlerin capable de changer le destin de la Ville, mais vos aptitudes spéciales ont un prix. Hanté par des souvenirs que vous ne pouvez déchiffrer, vous partez en quête de vérité et vous retrouvez en pleine zone de combat. Affûtez vos compétences pour vaincre vos ennemis et recruter des alliés. Découvrez les sombres secrets de ceux qui détiennent le pouvoir, choisissez votre camp et décidez de votre destinée. Jouez en coopération jusqu’à quatre joueurs : créez vos propres parties ou rejoignez celles d’autres joueurs pour constater les conséquences de leurs différentes approches.

En deuxième jeu, on retrouve Big Walk (PS5). C’est une aventure multijoueur coopérative reposant sur le travail d’équipe et la communication. Lancez-vous avec vos amis dans un monde ouvert parsemé de défis, d’énigmes et de découvertes. Travaillez ensemble pour trouver votre chemin, restez en contact à l’aide d’un assortiment d’outils et de gadgets, et trouvez de nouvelles façons de communiquer lorsque vous perdez soudainement votre capacité à parler. Entre deux aventures, vous aurez tout loisir de vous détendre. Asseyez-vous et regardez le coucher du soleil, ou volez les jumelles de vos amis pour les jeter à la mer. Rien ne vaut les moments passés entre amis lors d’une grande balade.

Enfin, le troisième jeu est Signalis (PS4). Réveillez-vous de votre sommeil et explorez un monde surréaliste aux technologies rétrofuturistes dans la peau d’Elster, une Replika technicienne à la recherche de sa partenaire disparue et de ses rêves perdus. Découvrez de terribles secrets, des énigmes complexes et des créatures cauchemardesques au sein d’une expérience aussi oppressante que mélancolique, mêlant une horreur cosmique aux ingrédients classiques du survival-horror psychologique.

En bonus, vous pourrez récupérer dès le 6 août un pack PlayStation Plus pour MARVEL Tōkon: Fighting Souls sur le PlayStation Store. Il comprend :

  • Cinq avatars inspirés des personnages de MARVEL Tōkon: Fighting Souls, mettant en vedette Captain America, Tornade, Spider-Man, Docteur Fatalis et Ghost Rider.
  • Un ensemble de poses de personnages pour l’écran des résultats mettant en scène 20 personnages, dont Spider-Man, Miss Marvel, Star-Lord, Peni Parker et bien d’autres.

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