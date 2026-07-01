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PlayStation Plus : les jeux offerts en juillet 2026 (dont Call of Duty Modern Warfare 3)

3 min.
1 Juil. 2026 • 17:52
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Sony présente la liste des jeux offerts en juillet 2026 avec le PlayStation Plus. Il y a trois titres, soit autant qu’en juin. Ils seront disponibles à compter du 7 juillet.

Call of Duty Modern Warfare 3

Jeux du PlayStation Plus Essential pour juillet 2026

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus est Call of Duty: Modern Warfare III – Pack Cross-Gen (PS5, PS4). Call of Duty est de retour avec une toute nouvelle campagne, des versions modernisées de ses cartes multijoueur classiques, ainsi qu’une expérience Zombies en JcE et en monde ouvert Dans cette campagne, le capitaine Price et la Task Force 141 font face au criminel de guerre ultranationaliste Vladimir Makarov tentant d’asseoir son emprise sur le monde entier. En mode multijoueur, les 16 cartes lancées avec Modern Warfare 2 en 2009 font leur retour avec des graphismes améliorés, de nouveaux modes et des fonctionnalités de gameplay améliorées. Dans Modern Warfare Zombies, faites équipe avec d’autres escouades pour la toute première fois et collaborez pour survivre sur la plus grande carte Zombies jamais créée.

Le deuxième jeu est For the King II (PS5, PS4). Autrefois adorée, la reine Rosomon a trahi son peuple. Plongés dans les ténèbres des mines de Fahrul, ses sujets sont réduits en esclavage, tandis qu’elle s’allie à de sombres forces maléfiques. Formez votre groupe en coop jusqu’à 4 joueurs ou partez en solo à l’aventure à travers Fahrul. Mettez tout en jeu pour affronter la reine tyrannique et mettre fin à son règne oppressif. Découvrez un nouveau chapitre de l’histoire de Fahrul. Un moteur amélioré, des mécaniques retravaillées : une expérience plus fluide, pensée autant pour les héros de retour que pour les nouveaux aventuriers.

Enfin, le troisième jeu est CrossCode (PS5, PS4). Dans ce RPG d’action 2D rétro, tout repose sur le gameplay ! Vous retrouvez les énigmes des donjons des jeux d’action-aventure à l’ancienne et êtes récompensé par la grande variété d’équipements que vous connaissez et appréciez dans les RPG. Au cours des combats au rythme effréné, vous utiliserez les outils que vous trouverez au cours de votre périple pour révéler et exploiter les faiblesses de vos ennemis, tout en pouvant choisir des équipements et des compétences pour une approche plus approfondie dans la lutte contre vos adversaires.

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