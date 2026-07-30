Microsoft prépare une super application Copilot pour réunir tous ses outils d’IA

Microsoft prépare une super application Copilot réunissant ses outils d’intelligence artificielle pour le grand public, les développeurs et les entreprises. Satya Nadella a confirmé ce rapprochement lors de la présentation des résultats annuels du groupe, sans dévoiler le nom définitif ni l’interface du service.

Un seul Copilot pour le chat, le code et les agents

La future plateforme regroupera le chatbot actuel, l’assistant de programmation Code, les fonctions de Cowork et les Autopilots, des agents autonomes capables d’exécuter des tâches longues. Les utilisateurs retrouveront ainsi leurs usages personnels et professionnels dans un environnement commun.

« Copilot évolue rapidement, du chat à Cowork puis aux Autopilots », a déclaré Satya Nadella. Le dirigeant précise que Microsoft réunira ces expériences « dans une super application couvrant les usages grand public et commerciaux ».

Cette stratégie rappelle le projet de super app de ChatGPT, destiné à rapprocher l’assistant d’OpenAI, Codex et ses outils de navigation. Microsoft bénéficie toutefois de l’intégration de Copilot dans Windows, Microsoft 365 et GitHub.

Microsoft accélère sur l’intelligence artificielle autonome

Le groupe développe parallèlement ses propres modèles d’IA MAI pour mieux maîtriser ses coûts. GitHub Copilot dispose déjà d’un agent de codage capable de corriger des bugs ou de créer certaines fonctions, tandis que Windows 11 accueille progressivement des agents IA.

L’utilisation de Copilot progresse également. Selon Microsoft, le nombre de conversations par utilisateur a presque doublé en un an et l’engagement hebdomadaire atteint désormais un niveau comparable à Outlook et Teams. L’adoption intensive dans une entreprise ne demanderait plus que quelques jours, contre plusieurs mois auparavant.

Portée par la croissance d’Azure et de l’intelligence artificielle, Microsoft veut désormais transformer Copilot en porte d’entrée unique vers son écosystème. Cette consolidation pourrait simplifier les usages, à condition d’éviter l’écueil d’une interface trop lourde et complexe.