Microsoft : Azure et l’IA dopent les résultats, mais Xbox marque le pas au premier trimestre 2026

Microsoft a bouclé le premier trimestre calendaire 2026 sur une nouvelle démonstration de force. Pour son troisième trimestre fiscal clos le 31 mars, la firme de Redmond a enregistré 82,9 milliards de dollars de chiffre d’affaires (environ 70,8 milliards d’euros), en hausse de 18 % sur un an. Le bénéfice net grimpe de 23 %, à 31,8 milliards de dollars (près de 27,2 milliards d’euros).

Le cloud et l’intelligence artificielle restent les moteurs

Comme souvent, la dynamique vient d’abord du cloud. Microsoft Cloud a ainsi généré 54,5 milliards de dollars (46,5 milliards d’euros), en progression de 29 % sur un an . La division Intelligent Cloud atteint de son côté 34,7 milliards de dollars (29,6 milliards d’euros), portée par Azure dont les revenus bondissent de 40 %.

La dégringolade continue des ventes de Xbox Series n’aura pas suffi à plomber les comptes de Microsoft sur le premier trimestre 2026

Mais il y a désormais plus important encore que le cloud chez Microsoft, ainsi que le confirme Satya Nadella : « Notre activité IA a dépassé un rythme de revenus annualisé de 37 milliards de dollars », (soit environ 31,6 milliards d’euros). Le patron de Microsoft affirme vouloir fournir « l’infrastructure cloud et IA » nécessaire à l’ère de l’informatique agentique.

Xbox recule encore malgré le Game Pass

Une division gaming sous pression

La partie Xbox contraste avec la bonne tenue d’ensemble de Microsoft pour ce T1. Dans la division More Personal Computing, dont les revenus reculent de 1 % à 13,2 milliards de dollars (11,3 milliards d’euros), les contenus et services Xbox baissent de 5 % sur un an, et de 7 % à taux de change constant, tandis que la branche console voit ses revenus s’effondrer de 33%. Asha Sharma aura du pain sur la planche pour redresser l’image publique de la console noire et verte, et fort heureusement, la Xbox Helix ne devrait pas tarder à pointer le bout de ses siliciums.