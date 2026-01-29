Résultats : Microsoft dépasse les 80 milliards de CA, mais la division gaming s’écroule

Microsoft a publié ses résultats financiers pour le trimestre clos fin décembre 2025, et le contraste est frappant entre les scores de la division gaming… et le reste de la société ! Tandis que le groupe affiche une croissance solide portée par le cloud et l’intelligence artificielle, Xbox continue de s’enfoncer dans les limbes, et cette fois, ce n’est pas seulement la partie hardware qui est touchée. Les revenus liés au jeu vidéo reculent ainsi beaucoup plus fortement qu’anticipé et ce malgré l’augmentation récente u prix des consoles mais aussi de l’abonnement Xbox Game Pass (+50% sur le Xbox Game Pass Ultimate).

Microsoft affiche une performance financière record

Sur l’ensemble du trimestre, Microsoft enregistre un chiffre d’affaires de 81,3 milliards de dollars, en hausse de 17 % sur un an. Le bénéfice net bondit à 38,5 milliards de dollars, soit une progression de 60 %, notamment grâce à la revalorisation de son investissement stratégique dans OpenAI.

« Le chiffre d’affaires de Microsoft Cloud a dépassé les 50 milliards de dollars ce trimestre, illustrant la forte demande pour notre portefeuille de services », a déclaré Amy Hood, la directrice financière du groupe, précisant que l’entreprise avait dépassé ses objectifs de revenus, de résultat opérationnel et de bénéfice par action.

Xbox à contre-courant de la dynamique globale

Alors que le cloud progresse de 26 % et que les activités Productivité et Processus métier gagnent 16 %, la branche More Personal Computing recule de 3 %… principalement à cause de Xbox ! Les ventes de consoles et d’accessoires chutent de 32 %, ce qui n’est pas vraiment une surprise, mais les revenus liés aux contenus et services diminuent eux aussi dans de fortes proportions (-5 %), ce qui invalide déjà la stratégie récente d’augmentation tarifaire brutale sur le Game Pass. Amy Hood évoque une offre de jeux internes plus faible que prévu et qui aurait pesé sur l’ensemble de l’écosystème, mais l’on peine à croire à ce narratif alors que le catalogue des Xbox Series n’a jamais été aussi fourni et rempli de jeux first party (le contraste est d’ailleurs violent avec la PS5 sur ce plan).

Il semble surtout que la vague de désabonnement massive au Game Pass n’a pas été compensée par la hausse brutale des tarifs du Game Pass Ultimate (28 euros/mois en France), au point, pour la première fois depuis des années, de faire piquer du nez la division jeux et services. Un échec que la direction de Microsoft et de Xbox ne semble pas vouloir affronter en face, comme si seul comptait la marge bénéficiaire… et au diable si cela devait finir par enterrer une marque gaming déjà bien moribonde.

Les sorties cette année de Fable et de FH6 permettront t-elles de redonner un peu d’engouement vis à vis de Xbox ? On est en droit d’en douter, sachant que les médias du gaming semblent attendre la sortie de ces titres avec un maillet à la main, et multiplient déjà les faux dramas (le bashing anti-Xbox est de saison). La prochaine Xbox devra avoir de solides, de très solides arguments pour renverser la tendance.