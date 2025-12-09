TENDANCES
Microsoft injecte 17,5 milliards de dollars en Inde pour l'IA et le cloud
Microsoft injecte 17,5 milliards de dollars en Inde pour l’IA et le cloud

9 Déc. 2025 • 20:50
Microsoft confirme son ambition en Inde avec un plan d’investissement colossal de 17,5 milliards de dollars d’ici 2029. Ce programme, le plus important jamais engagé par l’entreprise en Asie, vise à renforcer les capacités cloud et IA du pays tout en soutenant la formation de millions d’utilisateurs. L’annonce, faite lors de la visite de Satya Nadella à New Delhi, marque une nouvelle étape dans la compétition féroce que se livrent les géants américains pour s’imposer dans l’un des marchés numériques les plus dynamiques de la planète.

Ce financement complétera les infrastructures existantes de Microsoft en Inde et servira notamment à l’ouverture d’une « région cloud » majeure à Hyderabad dès 2026, répartie en trois zones de disponibilité. L’entreprise prévoit aussi d’étendre ses centres de données dans les régions de Chennai, Hyderabad et Pune afin d’accompagner la demande croissante en puissance de calcul, IA générative et services cloud souverains.

Un levier pour la transformation numérique indienne

Le groupe s’est également engagé à intégrer des capacités avancées d’IA dans deux plateformes publiques clés, l’e-Shram et le National Career Service. Grâce à Azure OpenAI Service, ces outils proposeront une interface multilingue, un « matching » automatisé des emplois, des analyses prédictives du marché du travail ainsi que la création intelligente de CV pour plus de 310 millions de travailleurs informels.

Serveurs Data Center

Former massivement à l’IA

Avec son initiative “ADVANTA(I)GE India”, Microsoft accélère aussi sur la formation. L’entreprise annonce avoir déjà formé 5,6 millions de personnes depuis janvier et vise désormais 20 millions d’apprenants d’ici 2030, en partenariat avec les autorités et de grands acteurs industriels. « Microsoft fait partie du tissu indien depuis plus de trente ans », rappelle Puneet Chandok, président de Microsoft Inde. « Nous voulons accompagner l’essor d’un futur centré sur l’IA. »

Cet investissement massif intervient alors que Google, Amazon, OpenAI et Anthropic renforcent eux aussi leur présence dans le pays, attirés par la croissance fulgurante de l’économie numérique indienne et par une politique gouvernementale qui favorise les grands projets technologiques. Malgré les défis persistants — coûts énergétiques élevés, puissance électrique instable ou disponibilité en eau — l’Inde s’impose plus que jamais comme un terrain décisif dans la bataille mondiale pour la domination de l’IA.

