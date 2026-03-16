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PS5 Pro : le PSSR 2.0 est disponible pour de nouveaux jeux

2 min.
16 Mar. 2026 • 22:43
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Après un premier déploiement il y a peu, Sony rend (réellement) disponible le PSSR 2.0, la mise à jour majeure de son système d’upscaling par apprentissage automatique pour la PS5 Pro.

PS5 Pro PlayStation 5 Couchee et Manette DualSense

Le PSSR 2.0 arrive pour plusieurs jeux

14 jeux reçoivent le support dès cette semaine :

  • Silent Hill 2
  • Silent Hill f
  • Dragon Age: The Veilguard
  • Control
  • Alan Wake 2
  • Senua’s Saga: Hellblade 2
  • Final Fantasy 7 Rebirth
  • Nioh 3
  • Rise of the Ronin
  • Monster Hunter Wilds
  • Dragon’s Dogma 2
  • Crimson Desert
  • Assassin’s Creed Shadows
  • Cyberpunk 2077

Le déploiement s’effectuant par phases, un délai variable est possible selon les joueurs avant que la mise à jour ne soit disponible au téléchargement. Sony précise que la mise à jour sera disponible le 17 mars à partir de 6 heures du matin (heure française).

PSSR 2.0, une refonte basée sur AMD FSR4

Le PSSR original avait accompagné le lancement de la PS5 Pro en 2024, mais avait essuyé des critiques sur son comportement dans certains titres. Le PSSR 2.0 est une refonte en profondeur, basée sur le système FSR 4 d’Amazon. La nouvelle version marque une rupture technique franche : le réseau neuronal et l’algorithme ont été entièrement repensés, et non simplement améliorés, afin d’améliorer les graphismes des jeux sur PlayStation 5.

La mise à jour a fait ses débuts il y a quelques semaines avec Resident Evil Requiem, avant ce déploiement élargi.

En outre, Crimson Desert intégrera nativement le PSSR 2.0 lors de sa sortie le 19 mars. Assassin’s Creed Shadows et Cyberpunk 2077 bénéficieront également d’un patch dans les semaines à venir. CD Projekt Red a confirmé aujourd’hui que sa « mise à jour technologique pour la version PS5 du jeu arrive dans un futur proche », invitant les joueurs à guetter les détails « dans les semaines qui viennent ».

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