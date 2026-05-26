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KultureGeek Logiciels Alexa+ est disponible en France : Amazon lance son assistant vocal IA
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Alexa+ est disponible en France : Amazon lance son assistant vocal IA

4 min.
26 Mai. 2026 • 18:08
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Un an après les États-Unis, Amazon annonce aujourd’hui la disponibilité en France d’Alexa+, la nouvelle version de assistant vocal qui se repose sur l’intelligence artificielle. Nous ne sommes plus à l’étape où l’assistant se charge seulement de répondre : il peut maintenant agir. Réservations de restaurant, commandes, gestion de la maison, découverte musicale… tout se pilote en conversation naturelle, sans application à ouvrir.

Amazon Alexa Plus

Alexa+ se repose sur plusieurs modèles d’IA

Alexa+ repose sur Amazon Bedrock et mobilise plus de 70 grands modèles de langage, dont ceux d’Anthropic et du français Mistral. Ce dernier joue un rôle spécifique : évaluer la précision et la qualité des réponses dans les langues autres que l’anglais, avec le français en tête. L’architecture est conçue pour orienter chaque requête vers le modèle le plus adapté : une commande domotique et la planification de vacances ne mobilisent pas les mêmes capacités. La plupart des échanges courants passent par les modèles Amazon Nova.

La continuité entre appareils est l’une des nouveautés les plus concrètes : commencer une recherche de recettes sur un Echo Show dans la cuisine, reprendre sur son téléphone en faisant les courses… Alexa conserve le fil de la conversation d’un appareil à l’autre. Plus tard cet été, l’accès depuis un navigateur sur alexa.com élargira encore ce périmètre.

En outre, la nouvelle version s’intègre directement à des services du quotidien :

  • TheFork pour les réservations de restaurant (disponible dans quelques semaines)
  • MesDepanneurs pour la réservation d’artisans
  • Tripadvisor pour les voyages
  • Fever pour les billets de spectacle
  • Treatwell pour les rendez-vous beauté et bien-être

Alexa Plus 1

Du côté de la maison connectée, les compatibilités avec Legrand-Netatmo et Somfy permettent de piloter l’éclairage et le chauffage sans se souvenir du nom exact de l’appareil : « Il fait sombre » suffit.

Pour l’information et le divertissement, Alexa+ s’appuie sur Le Figaro et Radio France, ainsi que sur Deezer, Spotify, Amazon Music et Prime Video. L’assistant IA s’interconnecte aussi avec les caméras Ring. Par exemple, demander si un colis a été livré déclenche une analyse vidéo en temps réel.

Un assistant gratuit pour l’instant

Amazon a choisi de faire passer Alexa+ du « vous » au « tu », un détail qui engage pourtant l’ensemble de la grammaire et de la conjugaison françaises, et qui change profondément la tonalité des échanges. L’assistant IA adapte aussi sa réactivité au contexte (plus enjouée après une victoire sportive, plus discrète quand elle n’est pas sollicitée). Amazon appelle cela l’« IA ambiante », une technologie présente quand on en a besoin et effacée le reste du temps.

Pendant l’accès anticipé, Alexa+ est gratuit. À terme, l’abonnement sera de 22,99 €/mois, mais ce sera inclus sans surcoût pour tous les membres Amazon Prime (6,99 €/mois ou 69,90 €/an). L’accès immédiat est possible en achetant un nouvel appareil Echo éligible (Echo Show 8, Echo Show 11, Echo Dot Max ou Echo Studio) ou en s’inscrivant sur cette page pour rejoindre la liste d’attente.

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