Amazon veut placer de la pub dans les conversations avec son chatbot d’IA Alexa+

Lors de la présentation des résultats trimestriels d’Amazon, le CEO Andy Jassy a révélé que l’entreprise envisageait d’intégrer des publicités directement dans les conversations entre les utilisateurs et son nouvel assistant vocal dopé à l’intelligence artificielle, Alexa+. « Je pense qu’avec le temps, à mesure que les gens engageront davantage de conversations (avec Alexa, Ndlr), la publicité pourra jouer un rôle pour faciliter la découverte de produits, tout en servant de levier de revenus. » Conçue pour offrir des échanges plus naturels et complexes, cette version améliorée d’Alexa vise à concurrencer les assistants IA d’OpenAI, Google ou Perplexity. A terme donc, les interactions avec Alexa+ pourraient devenir un vecteur de découverte de produits sponsorisés, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle source de revenus publicitaires. Amazon envisage même la création de nouveaux abonnements, dont possiblement un mode sans publicité, alors que l’offre actuelle comprend un accès gratuit pour les abonnés Prime et un forfait à 20 dollars par mois.

Cette stratégie s’inscrit dans un contexte d’investissements massifs d’Amazon dans l’intelligence artificielle, avec 31,4 milliards de dollars de dépenses d’investissement au deuxième trimestre 2025, soit une hausse de 90 % sur un an. Ce pari sur la pub repose essentiellement sur l’adoption croissante d’Alexa+, bien que les premiers retours restent mitigés et certaines fonctionnalités peinent à voir le jour. L’introduction de publicités dans des échanges en langage naturel soulève aussi des questions de confidentialité et de véracité des informations commerciales fournies par l »IA. La dystopie de notre époque, c’est AUSSI un retour massif de la pub via les technologies les plus modernes (bientôt aussi dans nos futures lunettes XR ?)