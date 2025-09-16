Amazon lance les invitations pour la présentation de ses nouveaux produits (Echo, Fire TV, Kindle, etc.)

Amazon a enfin fixé son événement d’automne au mardi 30 septembre 2025 à New York. Le géant du E-commerce devrait y dévoiler une nouvelle génération d’enceintes Echo, de nouveaux appareils Fire TV ainsi que des mises à jour de la gamme Kindle. Il s’agira du premier grand rendez-vous orchestré par Panos Panay, ancien responsable de la division Surface de Microsoft, aujourd’hui à la tête d’Amazon Devices & Services.

Des indices cachés dans l’invitation

Le carton d’invitation adressé aux médias semble confirmer ces annonces : une icône de livre stylisée laisse entrevoir une évolution majeure du Kindle Scribe, (possiblement avec un écran couleur), tandis qu’un orbe bleu rappelant la lumière d’Alexa suggère l’arrivée de nouveaux modèles Echo (ou d’un autre appareil domotique). Ces indices visuels sont raccords avec les déclarations du CEO Andy Jassy, qui avait promis récemment du « Beautiful New Hardware » (trad: du nouveau matériel magnifique) pour l’automne.

Un tournant stratégique sous Panos Panay

Depuis son arrivée fin 2023, Panos Panay a imposé une approche plus sélective dans les lancements, privilégiant des annonces ciblées. Cette conférence marque cependant le retour aux grosses présentations et aux annonces portant sur une grande variété d’appareils. C’est aussi un moment clé pour repositionner l’entreprise sur le marché des objets connectés face à une concurrence de plus en plus agressive.