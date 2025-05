Amazon vient de créer une nouvelle division axée sur l’innovation et baptisée « ZeroOne », division dont la mission est de développer des appareils technologiques « révolutionnaires ». À la tête de cette équipe se trouve J Allard, ancien cadre de Microsoft et surtout cofondateur de Xbox, connu aussi pour ses contributions importantes aux projets Xbox 360, Zune, Kin et au prototype (génial) de tablette Courier. Allard a rejoint Amazon fin 2024, et Amazon n’a donc pas attendu avant de confier des responsabilités importantes à l’ancien cadre de chez Microsoft. Les offres d’emploi publiées pour l’équipe ZeroOne révèlent qu’au moins un des projets en cours concerne un appareil pour la maison connectée. Des postes de haut niveau en sciences appliquées, marketing produit et analyse des besoins clients sont à pourvoir, suggérant que le projet en est encore à une phase précoce.

Bien que la maison connectée (domotique) ne soit pas un domaine nouveau pour Amazon — grâce à son écosystème Alexa, ses appareils Echo, ses caméras Blink ou bien encore ses routeurs Eero — l’équipe ZeroOne semble à priori explorer des voies inédites dans ce secteur. Fort logiquement, aucun détail n’a encore été communiqué sur la date ou la possibilité de commercialisation des produits issus de cette nouvelle division.

On rappelle aussi qu’Amazon procède actuellement à une réorganisation profonde, marquée notamment par des licenciements dans les équipes hardware et celles en charge d’Alexa. Cette restructuration à grande échelle s’accompagne de lourds investissements dans le domaine de l’intelligence artificielle générative, comme en témoigne le lancement en février dernier d’Alexa Plus, un assistant intelligent sur abonnement à 20 dollars par mois disponible uniquement sur invitation (pour l’instant).