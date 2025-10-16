Windows 11 ajoute davantage d’IA sur PC avec Copilot (voix, vision et actions)

Alors que Windows 10 tire sa révérence, Microsoft accélère l’intégration de l’intelligence artificielle dans Windows 11. L’objectif est clair : transformer chaque ordinateur en un « PC IA » conversationnel, que l’utilisateur peut piloter à la voix grâce à Copilot qui est désormais capable de voir l’écran et d’agir de manière autonome.

« Hey, Copilot ! » : la voix comme nouvelle interface sur Windows 11

Microsoft relance son ambition de faire de la voix une interface centrale du PC. Grâce à la nouvelle commande d’activation « Hey, Copilot ! », qui est en cours de déploiement sur Windows 11, l’entreprise espère imposer la voix comme complément aux côtés du clavier et de la souris.

Cette stratégie n’est pas nouvelle. Il y a une décennie, Microsoft avait déjà tenté une approche similaire avec l’assistant Cortana sur Windows 10, sans grand succès. Cependant, l’entreprise est convaincue que la puissance des nouveaux modèles d’IA peut cette fois changer les habitudes des utilisateurs et rendre l’interaction vocale avec un ordinateur naturelle et efficace.

De la vision à l’action : les nouvelles capacités de Copilot

Pour que Copilot puisse réellement assister l’utilisateur, il doit pouvoir voir ce qui se passe à l’écran. C’est le rôle de Copilot Vision, une fonctionnalité qui, une fois activée par l’utilisateur, analyse l’écran pour fournir une aide contextuelle. Elle peut guider dans l’utilisation d’une application, aider à résoudre un problème technique ou même donner des instructions pas à pas dans un jeu. Cette fonction est en cours de déploiement mondial.

L’étape suivante est Copilot Actions. Cette capacité permet à l’assistant de prendre des initiatives et d’effectuer des tâches localement sur le PC, comme retoucher une série de photos dans un dossier. Pour garantir la sécurité, ces actions s’exécutent dans un environnement de bureau distinct et sécurisé, où l’utilisateur peut observer en temps réel toutes les étapes réalisées par l’agent IA. Cette fonctionnalité est pour l’instant lancée en test pour un nombre limité de tâches, le temps pour Microsoft d’optimiser le modèle et de recueillir les retours.

Une campagne marketing pour accompagner la fin de Windows 10

Cette offensive technologique s’accompagne d’une nouvelle intégration de Copilot dans la barre des tâches et d’une expérience de recherche améliorée. Pour promouvoir ces nouveautés, Microsoft prévoit de lancer une campagne de publicités télévisées avec le slogan « Découvrez l’ordinateur à qui vous pouvez parler. »

Le calendrier de cette annonce n’est pas anodin : elle coïncide avec la fin du support de Windows 10, intervenue en début de semaine. Microsoft profite de cette transition pour inciter les utilisateurs à migrer vers des PC sous Windows 11, désormais présentés comme de véritables ordinateurs dopés à l’intelligence artificielle.