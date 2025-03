Copilot : Microsoft ajoute les outils d’IA Research et Analyst pour la recherche approfondie

Microsoft améliore sa suite Microsoft 365 Copilot avec deux nouveaux outils dopés à l’intelligence artificielle, Researcher et Analyst, spécialement conçus pour des tâches de « recherche approfondie ». Ces outils s’inscrivent dans une tendance croissante de modèles d’IA avancés capables de raisonnement, comme ceux présents dans ChatGPT, Gemini ou Grok, et renforcent la capacité de l’IA à vérifier ses propres réponses. Researcher s’appuie sur le modèle de recherche d’OpenAI, combiné aux systèmes de recherche et d’organisation de données de Microsoft, avec pour objectif de réaliser des analyses poussées comme par exemple des stratégies de mise sur le marché ou des rapports trimestriels. De son côté, Analyst utilise le modèle de raisonnement o3-mini d’OpenAI, conçu pour l’analyse de données complexes. Il résout les problèmes par étapes, utilise Python pour traiter les requêtes de données et rend son raisonnement accessible pour plus de transparence.

Les outils de Microsoft se distinguent de la concurrence par leur capacité à combiner les données internes de l’entreprise avec des sources externes via des « connecteurs » tiers. Cette architecture permet à Researcher et Analyst de tirer des informations de plateformes comme Salesforce, ServiceNow ou Confluence pour des résultats plus riches. Toutefois, comme tous les grands modèles de langage, ces outils ne sont pas exempts d’erreurs, d’hallucinations ou de citations incorrectes. Microsoft prévoit un déploiement progressif de ces nouveautés via un programme baptisé Frontier, qui offrira aux utilisateurs de Microsoft 365 Copilot., dès avril, un accès anticipé à ces fonctionnalités expérimentales.