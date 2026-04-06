Alors que Microsoft pousse toujours plus Copilot au cœur de Windows, Microsoft 365 et de l’ensemble de son écosystème professionnel, une formulation repérée dans ses conditions d’utilisation a de quoi étonner. Le CLUF du service (contrat de licence utilisateur final) indique en effet que Copilot est destiné à des fins de divertissement, précisant même que l’outil d’IA peut commettre des erreurs et qu’il ne faut pas s’y fier pour obtenir de vrais conseils. Une mention sans doute juridiquement prudente, mais qui entre en collision frontale avec la manière dont l’entreprise présente aujourd’hui son assistant IA au grand public comme aux entreprises.

Une formule qui fragilise le récit de Microsoft

Le contraste est saisissant : d’un côté, Microsoft vend Copilot comme un levier de productivité et d’efficacité capable d’accompagner les usages professionnels au quotidien, et de l’autre, ses propre conditions rappellent noir sur blanc que l’outil n’est pas garanti, peut produire des réponses inexactes et ne doit pas servir de base de référence pour des décisions importantes. Ce paradoxe apparent illustre l’ambiguïté fondamentale de l’IA générative actuelle : cette dernière est « vendue » (dans tous les sens du terme) comme un assistant de haut niveau, tout en étant juridiquement encadrée comme un système faillible à utiliser avec la plus grande des prudence.

Microsoft promet déjà une révision du texte

Face aux réactions suscitées par cette formulation, Microsoft a indiqué qu’il s’agissait d’un descriptif hérité d’une phase plus ancienne du produit et qu’une mise à jour devait intervenir prochainement. Autrement dit, l’entreprise reconnaît implicitement que cette mention n’est plus alignée avec la manière dont Copilot est désormais positionné. Le problème est bien que ce genre de décalage nourrit inévitablement la méfiance à un moment où les éditeurs d’IA cherchent précisément à rassurer sur la maturité de leurs outils.

Une précaution que toute l’industrie applique sous des formes voisines

Microsoft n’est d’ailleurs pas seul à se protéger ainsi. D’autres acteurs majeurs de l’IA, comme OpenAI ou xAI, rappellent eux aussi que leurs modèles ne doivent pas être considérés comme une source de vérité unique. Cette prudence est devenue un réflexe quasi sectoriel : les entreprises de l’IA sens exception vantent la puissance de leurs outils tout en insistant dans leurs documents juridiques sur le fait que ces mêmes outils peuvent halluciner, se tromper ou produire des contenus incomplets.

Au final, Microsoft va sans doute corriger la formule de son CLUF, mais le fond, lui, restera le même : l’IA peut nous assister de façon toujours plus efficace… sans jamais supprimer totalement le besoin de jugement humain.