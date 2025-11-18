Windows 11 ajoute des agents IA dans la barre des tâches

Microsoft ne se contente plus d’intégrer un chatbot à Windows. La firme est en train de transformer son système d’exploitation en un « système d’exploitation agentique », une sorte de toile pour l’IA où des agents intelligents peuvent prendre le contrôle de votre PC pour exécuter des tâches complexes à votre place, directement depuis la barre des tâches.

Des agents IA qui travaillent pour vous

La nouveauté la plus visible de cette transformation est l’intégration d’agents IA, incluant Microsoft 365 Copilot et des solutions tierces, directement dans la barre des tâches de Windows 11. Le but n’est plus seulement de répondre à des questions, mais de lancer des actions concrètes. Un utilisateur pourra, par exemple, demander à un agent de rechercher des données en arrière-plan pendant qu’il travaille sur autre chose ou d’automatiser une tâche administrative répétitive en accédant à des fichiers spécifiques.

Une fois la mission confiée, l’agent bascule dans la barre des tâches sous la forme d’une icône permettant de suivre sa progression. Des badges visuels indiqueront son état : une icône jaune s’il a besoin d’aide et une coche verte lorsque la tâche est terminée. Microsoft insiste sur le fait que cette expérience est entièrement optionnelle, garantissant à l’utilisateur un contrôle total.

Une architecture sécurisée pour des agents autonomes

Pour permettre cette autonomie sans compromettre la sécurité, Microsoft a développé une architecture dédiée. Chaque agent opère dans un espace de travail distinct, une sorte de bac à sable (sandbox) avec son propre compte Windows. Cet environnement d’exécution est isolé, contrôlé et peut faire l’objet d’un audit, garantissant que les actions de l’IA, qui n’est pas toujours infaillible, ne peuvent pas affecter la session principale de l’utilisateur.

Cette orchestration est rendue possible par un nouveau framework, le Model Context Protocol (MCP), qui permet aux agents de découvrir et d’utiliser des outils de manière sécurisée.

Cette vision de l’OS agentique ne se limite pas à la barre des tâches. Microsoft étend l’intelligence de Copilot à d’autres parties intégrantes de Windows. L’Explorateur de fichiers permettra bientôt de résumer un document en un clic ou de rédiger un e-mail basé sur son contenu. Outlook bénéficiera de résumés d’e-mails générés par l’IA et Word pourra créer automatiquement le texte alternatif des images.