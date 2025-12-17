TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Les États-Unis menacent l’Europe de sanctions à cause de sa régulation des sociétés tech
Hors-Sujet

Les États-Unis menacent l’Europe de sanctions à cause de sa régulation des sociétés tech

17 Déc. 2025 • 9:03
6

Les États-Unis ont lancé un avertissement formel à l’Union européenne, exigeant un assouplissement des régulations qui pèsent sur les géants technologiques américains. Dans un message publié sur X (ex-Twitter), le bureau du représentant américain au Commerce (USTR) dénonce une campagne jugée discriminatoire de poursuites et d’amendes visant des sociétés comme Apple, Amazon ou Google, et brandit la menace de mesures de rétorsion immédiates.

GAFAM

Des représailles après les amendes visant la tech américaine

Le communiqué de l’USTR est explicite : si l’Europe persiste dans sa stratégie de régulation, les États-Unis utiliseront « tous les outils à leur disposition » pour riposter. Les États-Unis envisagent d’imposer des taxes et des restrictions sur les services étrangers opérant sur le sol américain. Le message nomme spécifiquement plusieurs grandes entreprises européennes qui pourraient être visées, incluant Accenture, DHL, Mistral, SAP, Spotify et Siemens.

Les autorités américaines estiment que les fournisseurs de services d’outre-Atlantique subissent un « harcèlement continu » via des directives et des sanctions fiscales injustifiées. L’administration Trump rappelle que ces groupes américains offrent des services gratuits substantiels aux citoyens européens, soutiennent des millions d’emplois et représentent plus de 100 milliards de dollars d’investissements directs en Europe. Les États-Unis déplorent l’absence de dialogue constructif de la part de l’Union européenne malgré des années d’alertes sur ces sujets.

Le Digital Markets Act (DMA) au cœur des tensions transatlantiques

Cette escalade diplomatique intervient alors que le Digital Markets Act (DMA) et le Digital Services Act (DSA) imposent des changements majeurs aux plateformes numériques en Europe. Les amendes se sont multipliées récemment : 500 millions d’euros pour Apple, 200 millions d’euros pour Meta, 120 millions d’euros pour X ce mois-ci et une sanction record de 2,95 milliards d’euros infligée à Google en septembre pour ses pratiques dans la publicité en ligne.

Le Congrès américain s’est saisi du dossier lors d’une audition du Comité judiciaire de la Chambre. Le représentant Scott Fitzgerald y a vivement critiqué le DMA, affirmant que ce texte ne vise pas à protéger les consommateurs mais à entraver les entreprises américaines performantes. Selon lui, le règlement force une redistribution de la technologie et des données vers des rivaux étrangers incapables de les développer eux-mêmes, bannissant des pratiques commerciales courantes dès lors que l’entreprise est « grande, prospère et, surtout, américaine ».

Donald Trump, qui avait déjà qualifié l’UE de « très injuste » en septembre, maintient sa ligne dure. Le président américain estime qu’Apple devrait « récupérer son argent » et refuse de laisser l’ingéniosité américaine être pénalisée, menaçant de perturber le cadre commercial établi en juillet 2025 par de nouveaux droits de douane.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Trump Décret 1 Hors-Sujet

L’administration Trump s’oppose aux projets de régulation de l’IA de certaines États américains

Swift X Acer Hors-Sujet

Acer va augmenter le prix de ses ordinateurs de 10% aux États-Unis

Intel Logo Hors-Sujet

Les États-Unis envisagent d’investir dans Intel

TikTok Logo Hors-Sujet

TikTok : la signature de l’accord entre les États-Unis et la Chine serait imminente

6 commentaires pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Gravity

Une nouvelle étude alerte sur un risque imminent de collision spatiale en orbite basse

17 Déc. 2025 • 13:15
0 Science

L’encombrement en orbite basse vient de franchir un seuil critique. Une nouvelle étude – qui introduit un indicateur inédit...

March of Giants

Ubisoft rachète le MOBA March of Giants à Amazon

17 Déc. 2025 • 12:10
0 Jeux vidéo

Ubisoft poursuit son offensive dans le segment des MOBA en annonçant l’acquisition de March of Giants, un jeu multijoueurs jusqu’ici en...

Robotaxi Tesla

Tesla sanctionné en Justice pour marketing trompeur autour de l’Autopilot et du Full Self-Driving

17 Déc. 2025 • 10:45
0 Hors-Sujet

C’est bientôt Noël et les marrons sont distribués un peu avant l’heure : un juge administratif californien a en effet...

Firefox Logo

Firefox mise à fond sur l’IA : le nouveau PDG de Mozilla dévoile sa stratégie

17 Déc. 2025 • 9:25
0 Logiciels

Mozilla ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec la nomination d’Anthony Enzor-DeMeo au poste de dirigeant. Le nouveau patron affiche une...

bons plans de Noel

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 16 décembre (livraison avant Noël)

16 Déc. 2025 • 21:53
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article En 2025, Apple a investi plus d’un milliard de dollars pour ses bureaux en Californie

En 2025, Apple a investi plus d’un milliard de dollars pour ses bureaux en Californie

17 Dec. 2025 • 13:20

image de l'article Apple a vraiment simplifié le remplacement de la batterie sur le MacBook Pro M5 14 pouces

Apple a vraiment simplifié le remplacement de la batterie sur le MacBook Pro M5 14 pouces

17 Dec. 2025 • 11:45

image de l'article Margo a des problèmes d’argent : la série avec Elle Fanning en vedette prend date sur Apple TV

Margo a des problèmes d’argent : la série avec Elle Fanning en vedette prend date sur Apple TV

17 Dec. 2025 • 10:45

image de l'article Offres de Noël sur Godeal24 : Office pour Mac à vie dès 39,29 € et Windows 11 Pro à 12,25€

Offres de Noël sur Godeal24 : Office pour Mac à vie dès 39,29 € et Windows 11 Pro à 12,25€

17 Dec. 2025 • 10:05

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site