Hors-Sujet

Tesla sanctionné en Justice pour marketing trompeur autour de l’Autopilot et du Full Self-Driving

17 Déc. 2025 • 10:45
0

C’est bientôt Noël et les marrons sont distribués un peu avant l’heure : un juge administratif californien a en effet estimé que Tesla avait induit les consommateurs en erreur dans sa communication autour des systèmes Autopilot et Full Self-Driving (FSD). Selon la décision du juge, le constructeur a donné une image exagérée des capacités réelles de ses logiciels d’assistance à la conduite, laissant croire à un niveau d’autonomie supérieur à celui effectivement proposé.

Une suspension envisagée… mais temporairement suspendue

À la suite de ce constat, le Department of Motor Vehicles (DMV) de Californie a obtenu l’autorisation de suspendre les ventes de Tesla dans l’État pendant 30 jours. Cette sanction est pour l’instant mise en pause : Tesla dispose d’un délai de 60 jours pour modifier ou supprimer les éléments de langage jugés trompeurs avant toute application effective du verdict.

Robotaxi Tesla

Le juge a également recommandé une suspension temporaire de la licence de fabrication de Tesla, là encore gelée dans l’attente d’éventuelles mesures correctives. Le directeur du DMV, Steve Gordon, a rappelé que « tous les constructeurs sont tenus aux standards de sécurité les plus élevés afin de protéger conducteurs, passagers et piétons ».

Tesla conteste et évoque une simple question de terminologie

De son côté (et sans surprise), Tesla minimise la portée de la décision. L’entreprise affirme que ses ventes en Californie se poursuivront normalement et qualifie l’affaire de litige de protection du consommateur centré sur l’usage du terme « Autopilot ». Le constructeur souligne qu’aucun client ne s’est officiellement plaint d’un dysfonctionnement.

Cette affaire s’inscrit dans une série d’enquêtes et de procédures visant Tesla pour des accusations similaires. La décision de justice  intervient en outre à un moment stratégique, alors que l’entreprise dirigée par Elon Musk accélère ses tests de services de conduite autonome, notamment autour de ses projets de robotaxis. Les prochains mois seront déterminants pour mesurer l’impact réel de cette décision sur la stratégie et l’image du constructeur en Californie.

SOURCETechcrunch

