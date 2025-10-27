TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Le mode « Mad Max » de Tesla déclenche une nouvelle enquête fédérale
Hors-Sujet

Le mode « Mad Max » de Tesla déclenche une nouvelle enquête fédérale

27 Oct. 2025 • 18:30
2

Nouveau revers pour Tesla. La firme dirigée par Elon Musk fait une fois de plus l’objet d’une enquête de la part de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’agence américaine chargée de la sécurité routière. En cause : un mode de conduite semi-autonome baptisé « Mad Max », récemment introduit via une mise à jour logicielle.

Un mode de conduite jugé trop agressif

Selon plusieurs témoignages relayés sur les réseaux sociaux, ce nouveau mode inciterait les véhicules Tesla à dépasser les limitations de vitesse et à adopter des comportements routiers jugés dangereux. Le nom « Mad Max », emprunté à l’univers post-apocalyptique du célèbre film, semble ainsi particulièrement mal choisi. La NHTSA a confirmé être « en contact avec le constructeur afin de recueillir des informations supplémentaires », tout en rappelant que « le conducteur humain reste entièrement responsable du véhicule et du respect du code de la route ».

Elon Musk Pas Content 1 1

Ce n’est pas la première fois que Tesla est épinglée pour ses fonctions de conduite assistée. Son système « Full Self-Driving » (FSD), présenté comme un pas vers la conduite autonome, a déjà fait l’objet de multiples enquêtes pour non-respect des règles de sécurité. Début octobre, le NHTSA avait déjà ouvert une autre investigation après plusieurs signalements de véhicules Tesla en infraction avec le code de la route (des témoins ont signalé des Tesla ayant brûlé des stop en mode FSD).

Une série noire qui se poursuit

Cette nouvelle affaire s’ajoute à une série de controverses pour l’entreprise californienne, déjà condamnée à verser 329 millions de dollars dans un procès pour un homicide involontaire lié à son Autopilot. Entre promesses technologiques et inquiétudes sécuritaires, Tesla continue de tester les limites de la réglementation — et de la patience des autorités.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Tesla Gigafactory Hors-Sujet

Tesla annonce une nouvelle baisse de ses ventes pour le second trimestre consécutif

Elon Musk pas content Hors-Sujet

[MaJ : démenti de Tesla] Tesla : le Conseil d’administration aurait cherché un successeur à Elon Musk

Elon Musk pas content Hors-Sujet

Elon Musk quitte le DOGE et retourne aux affaires de Tesla, xAI et SpaceX

Robotaxi Hors-Sujet

Robotaxis : des actionnaires attaquent en justice Tesla et Elon Musk et font plonger l’action du groupe

2 commentaires pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

X Twitter Logo

X annonce supprimer twitter.com, le nom de domaine va disparaître

27 Oct. 2025 • 20:53
0 Internet

Dans le cadre de l’abandon final du nom de domaine twitter.com le 10 novembre, X impose une action obligatoire à certains de ses...

Battlefield 6 Soldats Batiment Destruction

Battlefield 6 REDSEC : le battle royal gratuit est officialisé et arrive demain

27 Oct. 2025 • 19:39
0 Jeux vidéo

Après des mois de rumeurs, EA et Battlefield Studios s’apprêtent à lancer Battlefield REDSEC, le battle royale gratuit de...

Wildwood

Wildwood : le studio d’animation Laika repousse les limites du stop-motion

27 Oct. 2025 • 19:20
0 Geekeries

Le studio Laika, maître incontesté de l’animation en stop-motion (on lui doit Coraline, Kubo ou bien encore les Boxtrolls), vient de...

83307904_m1320644-lung_cancer_cell_division_sem-spl

Cancer : une IA prédit le comportement de cellules face à divers traitements

27 Oct. 2025 • 17:16
0 Science

Des chercheurs de Google DeepMind, Google Research et de l’université de Yale sont parvenus à mettre au point un modèle...

Xbox Jeux Cloud TV Console

Xbox Cloud Gaming : Microsoft confirme tester une version gratuite avec publicités

27 Oct. 2025 • 16:08
1 Jeux vidéo

Microsoft a officiellement confirmé au New York Times qu’il testait en interne une version gratuite de son service Xbox Cloud Gaming,...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Spotify revoit son application Apple TV avec plusieurs nouveautés

Spotify revoit son application Apple TV avec plusieurs nouveautés

27 Oct. 2025 • 20:37

image de l'article Apple tease l’arrivée prochaine du passeport sur iPhone, d’abord aux États-Unis

Apple tease l’arrivée prochaine du passeport sur iPhone, d’abord aux États-Unis

27 Oct. 2025 • 19:09

image de l'article Apple Vision Pro M5 : Adam Savage passe en revue les quelques atouts du nouveau casque XR d’Apple

Apple Vision Pro M5 : Adam Savage passe en revue les quelques atouts du nouveau casque XR d’Apple

27 Oct. 2025 • 18:21

image de l'article L’iPhone des 20 ans en 2027 aurait un capteur photo d’Apple

L’iPhone des 20 ans en 2027 aurait un capteur photo d’Apple

27 Oct. 2025 • 18:09

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site