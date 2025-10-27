Le mode « Mad Max » de Tesla déclenche une nouvelle enquête fédérale

Nouveau revers pour Tesla. La firme dirigée par Elon Musk fait une fois de plus l’objet d’une enquête de la part de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’agence américaine chargée de la sécurité routière. En cause : un mode de conduite semi-autonome baptisé « Mad Max », récemment introduit via une mise à jour logicielle.

Un mode de conduite jugé trop agressif

Selon plusieurs témoignages relayés sur les réseaux sociaux, ce nouveau mode inciterait les véhicules Tesla à dépasser les limitations de vitesse et à adopter des comportements routiers jugés dangereux. Le nom « Mad Max », emprunté à l’univers post-apocalyptique du célèbre film, semble ainsi particulièrement mal choisi. La NHTSA a confirmé être « en contact avec le constructeur afin de recueillir des informations supplémentaires », tout en rappelant que « le conducteur humain reste entièrement responsable du véhicule et du respect du code de la route ».

Ce n’est pas la première fois que Tesla est épinglée pour ses fonctions de conduite assistée. Son système « Full Self-Driving » (FSD), présenté comme un pas vers la conduite autonome, a déjà fait l’objet de multiples enquêtes pour non-respect des règles de sécurité. Début octobre, le NHTSA avait déjà ouvert une autre investigation après plusieurs signalements de véhicules Tesla en infraction avec le code de la route (des témoins ont signalé des Tesla ayant brûlé des stop en mode FSD).

Une série noire qui se poursuit

Cette nouvelle affaire s’ajoute à une série de controverses pour l’entreprise californienne, déjà condamnée à verser 329 millions de dollars dans un procès pour un homicide involontaire lié à son Autopilot. Entre promesses technologiques et inquiétudes sécuritaires, Tesla continue de tester les limites de la réglementation — et de la patience des autorités.