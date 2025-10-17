On peine à croire qu’il ne s’agit pas d’une simple blague : Tesla a en effet annoncé le retour du mode « Mad Max » dans la mise à jour FSD V14.1.2, faisant renaître un profil de conduite encore plus intrépide (ou dangereux) que le mode “Hurry”. Si l’on en croit les notes de version, ce mode repensé autorise des vitesses plus élevées et des changements de voie plus fréquents. Et malheureusement, des vidéos relayées sur les réseaux montrent déjà des véhicules roulant à plus de 25 km/h au-dessus des limites de vitesse autorisées !

L’introduction de Mad Max élargit le spectre des styles de conduite disponibles dans FSD : désormais, Tesla propose cinq profils — de “Sloth” très prudent à ce “Mad Max” ultra agressif. Ce vaste spectre remplace les anciens profils “Chill”, “Standard” et “Hurry”. Dans ce nouveau cadre, Mad Max incarne la version la plus audacieuse du pilotage assisté.

Une provocation malvenue en pleine enquête fédérale

Cette réintroduction du mode « Mad Max » intervient alors que le NHTSA (l’autorité de sécurité routière américaine) ouvre une enquête sur le système FSD (conduite autonome) après de multiples signalements de violations du code de la route voire d’accidents. Le moment est donc particulièrement mal choisi : proposer un mode encore plus agressif pourrait irriter davantage les régulateurs (pour ne pas dire plus) et accroître les risques sur la route. Paradoxalement, Tesla justifie son choix en affirmant que ce profil est fait “pour quand on est en retard pour un vol ou pour aller chercher ses enfants”. Lunaire…

Autant dire qu’avec une telle communication pour justifier ce retour, le mode Mad Max pourrait bien se retourner contre l’entreprise si les autorités estiment qu’elle pousse l’IA vers des comportements routiers à la limite de la légalité.