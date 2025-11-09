Single Day sur AliExpress : pourquoi anticiper votre panier ?

Chaque année, la date du 11 novembre — souvent appelée « Single Day » — marque un pic d’offres chez AliExpress. L’événement séduit surtout les amateurs de tech, avec des offres importantes sur smartphones, trottinettes électriques, aspirateurs connectés… Mais face à l’engouement et aux stocks limités, la préparation du panier à l’avance devient un atout majeur.

👉 Voir les offres du Single Day sur AliExpress

Anticipez afin de ne pas manquer les bons plans

Avec des remises parfois massives, les meilleures promotions sont souvent écoulées très rapidement. Pour ne pas se précipiter au moment d’ouverture, il est conseillé de parcourir la plateforme en amont et d’ajouter à son panier les produits susceptibles d’intéresser. Même si le prix n’est pas encore actualisé, le fait de pré-sélectionner s’avère judicieux.

Prêtez notamment attention aux produits labellisés « Choice » : ils proviennent de vendeurs fiables et sont souvent stockés en Europe, ce qui assure une livraison rapide. En configurant tout cela avant le lancement officiel, vous évitez que vos coups de cœur ne disparaissent avant le top départ.

Le jour J : le bon timing pour acheter

Le moment crucial arrive à minuit le jour de la promo. À ce moment, les prix sont mis à jour et les réductions activées. Avoir une liste prête à l’avance permet d’agir rapidement et de finaliser l’achat avant que les références les plus convoitées ne soient épuisées.

En complément, la plateforme d’e-commerce ajoute des réductions bonus , en fonction du montant total de la commande, à raison de :

Code promos pour le Single Day 2025 sur AliExpress : 3€ de remise dès 15€ d’achat： S11FR03

5€ de remise dès 29€ d’achat： S11FR05

2€ de remise dès 69€ d’achat： S11FR12

20€ de remise dès 129€ d’achat ： S11FR20

40€ de remise dès 249€ d’achat： S11FR40

60€ de remise dès 369€ d’achat : S11FR60

75€ de remise dès 469€ d’achat： S11FR75

85€ de remise dès 549€ d’achat： S11FR85 le smartphone Poco X7 Pro 8/256 passera de 273 euros à moins de 216,54 euros ;

la trottinette Xiaomi Scooter Elite est à 249 euros au lieu de 343,99 euros ;

l’aspirateur-balai lavant Tineco Floor i5 Stretch sera à 209,30 euros au lieu de 299 euros.

Trois produits à surveiller de près

1. Smartphone POCO X7 Pro

Le Poco X7 Pro 8/256 passera de 273 euros à moins de 216,54 euros ;

Si vous êtes amateur de jeux mobiles ou de streaming, le POCO X7 Pro présente un bon équilibre entre puissance, autonomie et tarif. Il est animé par le processeur MediaTek Dimensity 8400‑Ultra, ce qui lui permet de faire tourner aisément des titres récents. Son écran AMOLED affiche une définition d’environ 1,5 K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, apportant fluidité et confort visuel.

En matière d’autonomie, il embarque une batterie de 6 000 mAh, ce qui lui assure une journée complète d’usage même soutenu, complétée par une recharge rapide à 90 W. Côté photo, on retrouve un double capteur 50 + 8 Mpx, suffisant pour des clichés nets en usage courant.

2. Trottinette électrique Xiaomi Scooter Elite

La trottinette Xiaomi Scooter Elite est à 249 euros au lieu de 343,99 euros ;

Pour les déplacements urbains, la Scooter Elite affiche une belle fiche technique : moteur 400 W (jusqu’à 700 W en pic), pneus de 10 pouces, double suspension avant — de quoi absorber confortablement les irrégularités de la route.

Elle revendique une autonomie d’environ 45 km, ce qui est conséquent pour un usage quotidien. En termes de sécurité, elle dispose d’un double système de freinage à tambours et d’un système E-ABS, assurant une bonne gestion de la vitesse et du freinage.

3. Aspirateur-balai lavant

L’aspirateur-balai lavant Tineco Floor i5 Stretch sera à 209,30 euros au lieu de 299 euros.

Pour l’entretien de la maison, ce modèle combine aspiration et lavage : l’ergonomie et les fonctionnalités sont pensées pour simplifier le nettoyage. Bien que tous les détails techniques ne soient pas exposés dans l’article, il est mis en avant comme un bon compromis entre performance et praticité pour un usage domestique régulier.

En résumé, l’approche la plus fiable consiste à identifier les articles souhaités avant l’événement, à les ajouter à son panier dès maintenant, et à finaliser l’achat dès l’ouverture des offres. Cette stratégie minimalise les frustrations liées aux ruptures et maximise les chances de faire une bonne affaire.

Pages dédiées sur AliExpress :

Pour finir AliExprss propose des pages dédiés avec des réductions :

En conclusion : repérez vos coups de cœur, alimentez votre panier avant l’événement, et soyez prêt à valider rapidement le jour venu. Cette stratégie limite les ruptures de stock et maximise vos chances de réaliser une belle affaire.

👉 Voir les offres du Single Day sur AliExpress

[Sponso]