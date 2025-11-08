[Test] Fire TV Stick 4K Select sous Vega OS

Entre box opérateur, Smart TV et clés HDMI, l’usage du streaming 4K explose. Les plateformes se multiplient, les formats vidéo évoluent (HDR10+, Dolby Vision, AV1), et l’expérience dépend autant du logiciel que du matériel. Pour la plupart des foyers, le bon choix n’est plus « avoir la 4K », mais obtenir une 4K fluide et simple au meilleur coût.

Dans cet environnement, Amazon fait évoluer son écosystème Fire TV avec Vega OS : un système plus réactif, des recommandations mieux hiérarchisées et un guide TV en direct recentré sur les contenus pertinents. L’objectif : réduire la friction (ouverture des apps, navigation) et livrer une interface qui sert vraiment la découverte.

Au cœur de cette stratégie, le Fire TV Stick 4K Select joue la carte du rapport qualité/prix : 4K60, HDR10+, décodage AV1, Wi-Fi 5, télécommande Alexa et un prix contenu. Pas de Dolby Vision, audio avancé en passthrough : des concessions assumées pour viser l’essentiel. Voici notre test.

Design, télécommande et prise en main : le minimalisme qui va à l’essentiel

On reste sur la philosophie bien connue des Fire TV Stick : une clé noire, compacte, à brancher directement sur un port HDMI de votre téléviseur (ou via la petite rallonge fournie si l’accès est difficile). L’alimentation passe par un port micro-USB (câble et adaptateur secteur inclus). C’est simple, discret et quasiment universel : toute TV 4K récente avec HDMI fera l’affaire.

La télécommande vocale Alexa livrée avec le produit est la version standard avec les boutons essentiels : navigation, contrôle du volume et de l’alimentation via IR pour la TV/ barre de son/ ampli compatibles, plus quatre touches d’accès rapide aux apps. L’ergonomie n’étonnera personne : c’est la même logique que sur les autres sticks de la marque. Le couplage s’effectue en quelques secondes, et les commandes vocales (rechercher, lancer, contrôler) simplifient l’usage au quotidien.

Telecommande Fire Stick 4K Max Vs Fire Stick 4K Select

Fiche technique : ce qu’il faut retenir (et ce que cela implique)

CPU : quadricœur 1,7 GHz.

: quadricœur 1,7 GHz. Mémoire : 1 Go de RAM.

: 1 Go de RAM. Stockage interne : 8 Go (partagés avec le système et les apps).

: 8 Go (partagés avec le système et les apps). Connectivité : Wi-Fi bi-bande 802.11ac (Wi-Fi 5) MIMO, Bluetooth 5.0 .

: Wi-Fi bi-bande MIMO, . Vidéo : jusqu’à 4K 60 i/s , HDR10/ HDR10+/ HLG, décodage AV1 , HEVC/H.265, H.264, VP9.

: jusqu’à , HDR10/ HDR10+/ HLG, décodage , HEVC/H.265, H.264, VP9. Audio : passthrough HDMI pour Dolby Digital/Plus (AC-3/ E-AC-3) vers ampli/ barre compatibles.

: passthrough HDMI pour Dolby Digital/Plus (AC-3/ E-AC-3) vers ampli/ barre compatibles. Ports : HDMI (sortie), micro-USB (alimentation).

: HDMI (sortie), micro-USB (alimentation). Dimensions/poids : 99 × 30 × 14 mm / env. 46 g.

Concrètement, cela signifie que le 4K Select assure l’essentiel pour du streaming 4K moderne : fluidité à 60 i/s, codecs actuels (dont AV1 pour les services qui l’utilisent), et HDR « grand public » avec HDR10+. En revanche, il ne gère pas Dolby Vision, et l’audio spatial type Dolby Atmos dépendra d’un pass-through depuis l’application vers votre ampli ; il ne décode pas ces formats en local. Autre point qui compte : le Wi-Fi 5 suffit pour du 4K compressé, mais il ne profite pas des gains de robustesse et de latence qu’apportent le Wi-Fi 6/6E sur les modèles supérieurs.

Interface et OS : Vega OS, ce qui change vraiment

Le Fire TV Stick 4K Select est le premier modèle à fonctionner sous Vega OS, le nouvel OS maison d’Amazon fondé sur des composants Linux. Sa promesse : démarrages d’apps plus rapides, navigation plus fluide, empilement mémoire mieux maîtrisé et une personnalisation plus utile de l’écran d’accueil. Concrètement, les recommandations sont mieux hiérarchisées, le guide TV en direct est recentré sur les contenus pertinents, et la liste de favoris unifiée agrège films/séries de plusieurs plateformes au même endroit.

Pour les applications, Amazon fournit désormais des outils de développement dédiés (notamment React Native for Vega et Vega WebView) afin de faciliter le portage depuis Fire OS/Android et le maintien de performances homogènes. Les grands services de streaming sont disponibles, d’autres arrivent au fil des portages. L’expérience finale vise la cohérence : même sur un matériel modeste (1 Go de RAM), l’OS conserve de la réactivité dans l’usage courant.

Point d’attention : Vega OS limite fortement le sideloading d’APK Android tel qu’on le connaissait sur Fire OS. L’installation hors store devient l’apanage du mode développeur (compte dev, enregistrement de l’appareil, transfert via outils officiels). Pour l’utilisateur final, cela se traduit par un écosystème plus contrôlé et en principe plus stable/sécurisé, au prix d’une moindre liberté pour les apps tierces non publiées sur l’Appstore.

Enfin, Vega OS coexiste avec Fire OS. Amazon reste « multi-OS » : le 4K Select inaugure la transition, tandis que d’autres Fire TV du catalogue continuent de tourner sous Fire OS. À l’échelle d’un foyer, cela ne pose pas de problème : on retrouve les mêmes applications et les mêmes comptes, avec des différences surtout techniques (performances, modèle d’apps, politique d’installation).

Qualité d’image : 4K solide, HDR10+ à la rescousse, pas de Dolby Vision

Sur une TV 4K correctement calibrée, le 4K Select délivre une image nette, propre et stable. Le HDR10+ apporte un gain tangible sur les masters compatibles en pilotant dynamiquement la courbe de luminosité scène par scène, ce qui se voit notamment sur les contenus Prime Video, mais aussi chez certains tiers. Par rapport à un stick compatible Dolby Vision, on perd la gestion dynamique propriétaire de Dolby — cela peut se traduire par une gestion moins fine des zones très sombres/très lumineuses sur certains titres DV-only. En pratique, si votre bibliothèque se compose surtout de Netflix/Prime/Disney+ en HDR10 ou HDR10+, vous n’y verrez pas un manque rédhibitoire.

Audio : simple et efficace, mais pensé pour l’essentiel

Le 4K Select transmet les flux Dolby Digital/Plus en passthrough via HDMI. Concrètement, c’est votre barre de son ou votre ampli-home cinéma qui se charge du décodage. Pour Dolby Atmos, tout dépendra de l’application et de votre chaîne audio : si l’app envoie un flux Atmos encapsulé dans du Dolby Digital Plus et que votre ampli sait l’interpréter, vous en profiterez. Si vous cherchez un lecteur qui décode localement ces formats avancés, visez le palier supérieur de la gamme (ou un boîtier multimédia plus ambitieux).

Performances et réactivité : ce que change (vraiment) la fiche technique

Avec 1 Go de RAM et un processeur quadricœur à 1,7 GHz, le 4K Select ne vise pas la puissance brute. Dans les faits :

Navigation : fluide sur l’accueil et la plupart des menus, avec parfois de petits temps de respiration lors du passage d’une app lourde à une autre.

: fluide sur l’accueil et la plupart des menus, avec parfois de petits temps de respiration lors du passage d’une app lourde à une autre. Lancement des apps : les services majeurs (Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+) s’ouvrent en quelques secondes. Des apps plus lourdes ou rarement utilisées pourront prendre plus de temps.

: les services majeurs (Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+) s’ouvrent en quelques secondes. Des apps plus lourdes ou rarement utilisées pourront prendre plus de temps. Multitâche : les limites de la RAM se sentent si vous multipliez les allers-retours intenses entre plusieurs services. Pour un usage « famille/ salon », cela reste acceptable.

: les limites de la RAM se sentent si vous multipliez les allers-retours intenses entre plusieurs services. Pour un usage « famille/ salon », cela reste acceptable. Stabilité du flux : le Wi-Fi 5 bi-bande MIMO suffit pour du 4K compressé (10 à 25 Mb/s selon les services). Si votre réseau est saturé par de nombreux appareils ou si vous streamez en Wi-Fi éloigné, les modèles Wi-Fi 6/6E garderont l’avantage.

Le tableau d’ensemble est cohérent : solide sur l’essentiel du streaming, moins à l’aise sur les cas extrêmes (grosses bibliothèques d’apps, enchaînements rapides, jeux en cloud à débit élevé).

Fire Stick 4K Max Vs Fire Stick 4K Select

Applications, écosystème et jeux en cloud

L’Amazon Appstore couvre les grands noms : Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, myCANAL, Molotov, Apple TV, Paramount+, Pluto TV, Twitch, Spotify/Deezer, etc. Les applications de TV en direct et les agrégateurs gratuits se multiplient, et la recherche vocale trouve rapidement films, séries et chaînes. Point d’attention : l’installation d’apps se fait via l’Appstore d’Amazon (pas de Google Play). Les utilisateurs avancés peuvent envisager des solutions alternatives, mais le 4K Select s’adresse surtout à un usage clé en main.

Côté jeux, Amazon pousse une proposition très claire : le cloud gaming (Xbox Cloud Gaming, Amazon Luna) pour transformer ponctuellement la TV en machine de jeu sans console. L’idée : appairer une manette Bluetooth, lancer un jeu dans le nuage et jouer, à condition d’avoir une bonne connexion. Pour des jeux solo/aventure ou des titres pas trop nerveux, l’expérience peut surprendre positivement. Pour des jeux compétitifs ou des titres très sensibles à la latence, une console/PC restera préférable.

Comparatif : Fire TV Stick 4K Select vs 4K (4K Plus) vs 4K Max

Ce tableau résume la stratégie d’Amazon : le Fire TV Stick (HD) reste l’option la plus abordable pour les téléviseurs non-4K, idéale pour un second écran ou un usage basique en Full HD.

Le Fire TV Stick 4K Select se positionne comme le meilleur rapport qualité-prix, offrant la 4K et le HDR10+ à un tarif très accessible.

Le Fire TV Stick 4K renforce l’expérience audiovisuelle grâce à la compatibilité Dolby Vision et au Wi-Fi 6, tandis que le Fire TV Stick 4K Max pousse les performances au maximum, avec plus de stockage, un Wi-Fi 6E ultra-rapide et une meilleure réactivité pour le gaming et le streaming intensif.

Votre choix dépendra donc moins de la simple résolution 4K — commune à tous les modèles récents — que de votre équipement audio-vidéo (besoin de Dolby Vision ? Dolby Atmos ?), de votre infrastructure réseau (Wi-Fi 5 ou 6E) et de votre niveau d’exigence en fluidité et connectivité.

Expérience utilisateur : trois scénarios pour se situer

1) Le salon familial « streaming avant tout »

Utilisation typique : Netflix/Prime/Disney+, YouTube, live gratuit, quelques applis VOD, contrôle vocal de base. Dans ce cadre, le 4K Select est pertinent. Il coche les cases 4K/HDR10+, se fait oublier derrière la TV, et l’Appstore couvre l’essentiel. Si votre TV ne gère pas Dolby Vision et que vous n’êtes pas équipé d’un ampli Atmos exigeant, vous ne ressentirez pas de manque majeur.

2) Le coin cinéma maison

Vous avez un écran haut de gamme, des masters Dolby Vision et une barre/ un ampli Atmos de qualité. Ici, l’écart se creuse : le 4K Plus (ex-4K) ou, mieux, le 4K Max vous offriront une expérience plus cohérente avec votre matériel : DV natif, Atmos pris en charge de manière plus large, réseau plus robuste. Le 4K Select est utilisable, mais il fera office de « solution de secours ».

3) La TV de chambre/ de résidence secondaire

Scénario pragmatique : on veut une interface simple, une poignée d’apps et le confort 4K à coût contenu. Le 4K Select est idéal ; dans une pièce où l’on regarde des séries et du sport occasionnellement, il répond au cahier des charges sans surpayer des options avancées.

Vie privée, mises à jour et durabilité

Comme la plupart des plateformes de streaming, Fire TV personnalise recommandations et accueil. Vous conservez la main sur les réglages de confidentialité (historique de visionnage, recommandations, données de diagnostic). Côté matériel, le stick reste économe en énergie et intègre des matériaux recyclés. Les mises à jour de sécurité et de fonctionnalités arrivent régulièrement, et la transition logicielle prévue annonce des gains de réactivité bienvenus sur ce matériel d’entrée de gamme 4K.

Forces et limites : l’essentiel à retenir

On aime : prix contenu, 4K60 + HDR10+, AV1/HEVC/VP9, interface simple et recommandations plus utiles, télécommande avec Alexa, Appstore riche, cloud gaming possible, encombrement minimal.

: prix contenu, 4K60 + HDR10+, AV1/HEVC/VP9, interface simple et recommandations plus utiles, télécommande avec Alexa, Appstore riche, cloud gaming possible, encombrement minimal. On aime moins : pas de Dolby Vision, audio avancé seulement en passthrough, Wi-Fi 5 qui plafonne en environnements chargés, 1 Go de RAM/8 Go de stockage qui limitent un peu la souplesse à long terme, port micro-USB vieillissant.

Verdict

Le Fire TV Stick 4K Select (54,99€) tient sa promesse : amener la 4K et un HDR sérieux au plus grand nombre sans complexité ni surcoût. Surtout, l’arrivée de Vega OS apporte une interface plus vive, des lancements d’apps plus rapides et des recommandations mieux priorisées qui se ressentent nettement sur ce matériel modeste (1 Go RAM). En contrepartie, le sideloading est davantage encadré et l’écosystème reste plus contrôlé — un compromis acceptable pour le grand public, moins pour les bidouilleurs. Verdict : oui, Vega OS vaut le coup ici si vous cherchez une clé 4K simple et fluide à prix contenu. Pour du Dolby Vision/Atmos plus “plug-and-play”, un réseau Wi-Fi 6/6E et davantage de marges, regardez les Fire TV Stick 4K Plus (69,99€) ou 4K Max (79€).