La Chine interdit l’usage promotionnel des termes « conduite intelligente » ou « conduite autonome »

La Chine vient d’introduire une nouvelle réglementation particulièrement stricte concernant le marché du VE (véhicule électrique) : désormais, les constructeurs ne pourront plus utiliser certains termes promotionnels comme « conduite intelligente » ou « conduite autonome », une décision qui intervient peu de temps après un accident mortel impliquant une Xiaomi SU7 en mode d’assistance à la conduite. Le conducteur n’avait pu intervenir que dans les tous derniers instants avant que le véhicule ne percute une barrière en béton, ce qui a entraîné la mort des trois passagers.

Un véhicule du fabriquant chinois BYD, désormais numéro un mondial sur le marché du VE

Cet accident grave a évidemment ravivé les inquiétudes concernant l’utilisation trompeuse de certains termes marketing qui peuvent induire les consommateurs en erreur sur les véritables capacités des véhicules. Ce constat est particulièrement sensible pour les systèmes d’assistance inférieurs au niveau 4, systèmes qui nécessitent encore une attention constante du conducteur. Le gouvernement chinois exige donc désormais que toute mise à jour algorithmique de ces systèmes subisse une batterie de tests rigoureux avant d’être déployée, tandis que des normes renforcées en matière de sécurité des batteries entreront en vigueur en 2026 afin de réduire les risques d’incendie.

En bref, le marché du VE se normalise toujours plus en Chine… mais continue de souffrir de graves incohérences aux États-Unis : malgré les nombreuses enquêtes en cours portant sur une série d’accidents mortels liés au système AutoPilot, Tesla n’est pas vraiment inquiété sur le sol américain, une « complaisance » qui devrait se poursuivre de plus belle sachant qu’Elon Musk est désormais un membre actif du gouvernement de Donald Trump (via le DOGE).