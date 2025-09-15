TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Windows, macOS et Linux Windows 11 va ajouter un test de débit Internet dans la barre des tâches
Actualité Windows, macOS et Linux

Windows 11 va ajouter un test de débit Internet dans la barre des tâches

15 Sep. 2025 • 18:54
0

Microsoft prépare plusieurs nouveautés pour Windows 11 et les dernières builds révèlent déjà des fonctionnalités cachées. Parmi elles, un outil de débit Internet (speedtest) apparaît au niveau de la barre des tâches. Cette découverte, partagée par l’utilisateur phantomofearth sur X (ex-Twitter), dévoile un aperçu.

Windows 11 Logo PC Portable

Un raccourci pratique pour tester sa connexion Internet

L’utilisateur Phantomofearth, connu pour fouiner dans les builds Windows Insider, a repéré cette option lors de ses tests. Il explique que l’icône réseau dans le menu contextuel de la barre d’état et la page des paramètres du Wi-Fi dans Windows 11 sont dotées de boutons qui vous permettent d’effectuer rapidement un test de débit.

Bientôt, le panneau du réseau de Windows 11 affichera un bouton dédié au test de débit, juste à côté du bouton de rafraîchissement Wi-Fi. Les utilisateurs accèderont ainsi rapidement à un outil en ligne pour évaluer leur bande passante. De plus, un menu contextuel similaire surgira au clic droit sur l’icône réseau, aux côtés du dépannage et des paramètres réseau.

Cependant, cette fonctionnalité ne développe pas un outil natif dans les paramètres de Windows. Le bouton redirige simplement vers l’outil de mesure de débit de Bing. Cela reste pratique car il place l’accès au bon endroit pour une utilisation quotidienne. Néanmoins, Microsoft pourrait modifier son fonctionnement avant le déploiement public, comme souvent avec les tests en avant-première.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Windows 11 Recall Actu OS

Recall, la fonction controversée de Windows 11, est disponible en test

Windows 11 Bureau PC Portable Actu OS

Microsoft liste toutes les fonctionnalités gaming de Windows 11 qui sont absentes de Windows 10

Windows 11 Bureau PC Portable Actu OS

Windows 11 devient le système d’exploitation de bureau le plus utilisé, dépassant Windows 10

Windows 11 Logo Actu OS

Microsoft assure que les PC Windows 11 sont 2,3 fois plus rapide que Windows 10

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Logo Icone Application

Google (Alphabet) atteint 3 000 milliards de dollars de valorisation, rejoignant Apple, Nvidia et Microsoft

15 Sep. 2025 • 19:05
0 Hors-Sujet

Alphabet, la maison-mère de Google, a rejoint le club très exclusif des entreprises valorisées à 3 000 milliards de dollars...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 15 septembre

15 Sep. 2025 • 18:00
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Spotify Logo

Spotify : les utilisateurs gratuits peuvent maintenant jouer une musique spécifique

15 Sep. 2025 • 17:52
0 Internet

Après avoir proposé l’audio sans perte (lossless) pour ses abonnés payants, Spotify permet aux utilisateurs de jouer une...

TikTok Logo

TikTok : les États-Unis et la Chine ont trouvé un accord

15 Sep. 2025 • 16:39
0 Internet

Les tensions autour de TikTok entre la Chine et les États-Unis pourraient bientôt s’apaiser. Après deux jours intenses de...

Orange Logo

Orange lance un forfait 5G gratuit pour essayer son réseau

15 Sep. 2025 • 15:44
4 Mobiles / Tablettes

Orange propose une nouvelle offre intéressante qui permet d’avoir un forfait mobile 5G gratuit. L’opérateur permet ainsi de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 18.7 est disponible avec iOS 16.7.12, iOS 15.8.5, macOS 15.7 et macOS 14.8

iOS 18.7 est disponible avec iOS 16.7.12, iOS 15.8.5, macOS 15.7 et macOS 14.8

15 Sep. 2025 • 19:31

image de l'article HomePod : la mise à jour 26 est disponible avec ces nouveautés

HomePod : la mise à jour 26 est disponible avec ces nouveautés

15 Sep. 2025 • 19:18

image de l'article visionOS 26 est disponible pour Apple Vision Pro : voici les nouveautés

visionOS 26 est disponible pour Apple Vision Pro : voici les nouveautés

15 Sep. 2025 • 19:11

image de l'article tvOS 26 est disponible sur Apple TV : les nouveautés à retenir

tvOS 26 est disponible sur Apple TV : les nouveautés à retenir

15 Sep. 2025 • 19:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site