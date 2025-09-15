Windows 11 va ajouter un test de débit Internet dans la barre des tâches

Microsoft prépare plusieurs nouveautés pour Windows 11 et les dernières builds révèlent déjà des fonctionnalités cachées. Parmi elles, un outil de débit Internet (speedtest) apparaît au niveau de la barre des tâches. Cette découverte, partagée par l’utilisateur phantomofearth sur X (ex-Twitter), dévoile un aperçu.

Un raccourci pratique pour tester sa connexion Internet

L’utilisateur Phantomofearth, connu pour fouiner dans les builds Windows Insider, a repéré cette option lors de ses tests. Il explique que l’icône réseau dans le menu contextuel de la barre d’état et la page des paramètres du Wi-Fi dans Windows 11 sont dotées de boutons qui vous permettent d’effectuer rapidement un test de débit.

Bientôt, le panneau du réseau de Windows 11 affichera un bouton dédié au test de débit, juste à côté du bouton de rafraîchissement Wi-Fi. Les utilisateurs accèderont ainsi rapidement à un outil en ligne pour évaluer leur bande passante. De plus, un menu contextuel similaire surgira au clic droit sur l’icône réseau, aux côtés du dépannage et des paramètres réseau.

The network icon in the system tray's context menu and the Wi-Fi quick settings page in Windows 11 are getting buttons to let you quickly run a network speed test. (Takes you to Bing to do the speed test.) pic.twitter.com/ZXcQvs5BP8 — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) September 13, 2025

Cependant, cette fonctionnalité ne développe pas un outil natif dans les paramètres de Windows. Le bouton redirige simplement vers l’outil de mesure de débit de Bing. Cela reste pratique car il place l’accès au bon endroit pour une utilisation quotidienne. Néanmoins, Microsoft pourrait modifier son fonctionnement avant le déploiement public, comme souvent avec les tests en avant-première.